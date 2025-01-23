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Finance.ua: Revolut в Україні? Які можливості може...
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Додано: Чет 09 січ, 2025 16:38
Пропонуємо до обговорення:
Усе, що треба знати про цей необанк
Revolut, один з провідних фінансових технологічних стартапів світу, почав тестувати свій продукт в Україні з кінця 2024 року. У цій статті Finance.ua детально розглянув, чим Revolut відрізняється від інших банків, які його послуги будуть доступні для українців та чому це має велике значення для країни.
Дивися повний текст Revolut в Україні? Які можливості може відкрити один з провідних фінтех стартапів світу
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D2
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Додано: Чет 09 січ, 2025 16:38
90% этих новшеств давно есть в монобанке
хорошая попытка пропихнуть
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stokoz
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 10:12
питання тільки до фін мону , є чи нема і зя ких сум стартує
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yama
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Додано: Вів 14 січ, 2025 02:30
Непогана безделуха :))
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ua-capital
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Додано: Вів 14 січ, 2025 08:49
Мне Скрилла с внезапной комиссией в 7% уже хватило. Больше британцам я свои деньги не доверю
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Додано: Вів 11 лют, 2025 14:27
stokoz Криптовалюты в монобанке нет и сейчас все идет к тому, что за каждую копейку на банковской карте придется отчитываться перед налоговой, а в револют не нужно будет
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yariklipka56
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Додано: Вів 11 лют, 2025 14:36
Кто-то уже открыл счёт ?
У меня 2 недели уже подвисла регистрация
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fox767676
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Додано: Вів 11 лют, 2025 14:51
fox767676 написав:
Кто-то уже открыл счёт ?
У меня 2 недели уже подвисла регистрация
Форум читают(с) - все получилось
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fox767676
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Додано: Вів 11 лют, 2025 16:17
на сайтах магазинов США (nike, Levis) оплата будет проходить?
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Примат
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