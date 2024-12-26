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Як виплати по 1000 грн
вплинуть на інфляцію в Україні

Як виплати по 1000 грн вплинуть на інфляцію в Україні
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:37

Як виплати по 1000 грн вплинуть на інфляцію в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Разові виплати українцям по 1000 гривень та щомісячна доплата для вчителів у такому ж розмірі матимуть незначний вплив на інфляцію — в межах 0,5−1%.

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Як виплати по 1000 грн вплинуть на інфляцію в Україні
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