Разові виплати українцям по 1000 гривень та щомісячна доплата для вчителів у такому ж розмірі матимуть незначний вплив на інфляцію — в межах 0,5−1%.
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Як виплати по 1000 грн вплинуть на інфляцію в Україні
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Додано: Чет 09 січ, 2025 20:37
Як виплати по 1000 грн вплинуть на інфляцію в Україні
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Дивися повний текст
Як виплати по 1000 грн вплинуть на інфляцію в Україні
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