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Німеччина виділила новий
пакет допомоги Україні

Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 13:52

Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні

Пропонуємо до обговорення:
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. У ньому, серед іншого, ударні безпілотники, гаубиці, боєприпаси для танків Leopard.

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Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні
R2
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взагалі ні про що. це на 1 день боїв
khortvladimir
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