Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. У ньому, серед іншого, ударні безпілотники, гаубиці, боєприпаси для танків Leopard.
Дивися повний текст
Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 січ, 2025 13:52
Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні
|