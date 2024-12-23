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Finance.ua: Які годинники носять найбагатші люди світу:...
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 13:05
Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо про те, чи дійсно на руках мільярдерів мільйони
Годинник на руках для більшості заможних людей — показник статусу. Утім, бувають випадки, коли ця річ дійсно слугує для визначення часу. Й, як наслідок, не коштує всіх грошей світу. У цьому матеріалі Finance.ua розповідає про те, які ж саме годинники носять найбагатші люди світу, та скільки вони коштують.
Дивися повний текст Які годинники носять найбагатші люди світу: вартість та можливості
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 13:05
На одній з останніх презентацій Цукерберг був з годинником Bvlgari Octo Finissimo Ultra, супер тонкий годинник. І коштує десь півмільйона доларів. Тож в статті не зовсім правда
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