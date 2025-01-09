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Finance.ua: Валютні
ОВДП: де краще купувати

Finance.ua: Валютні ОВДП: де краще купувати
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 18:47

Finance.ua: Валютні ОВДП: де краще купувати

Пропонуємо до обговорення:
Та що для цього потрібно зробити
У чому зараз варто зберігати гроші, щоб, з одного боку, уникнути курсових втрат, з іншого – зберегти можливість доступу до своїх грошей? І якщо гроші раптово і терміново знадобляться, мати можливість ними скористатися? Всім цим вимогам відповідають вкладення у валютні ОВДП. Finance.ua розглянув, що пропонують українські банки.

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 18:47

Інформація не актуальна
kompanets9
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:30

D2

виправте по Привабанку - із листопада 2024 року жодних комісій по ОВДП в банку
greenozon
 
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