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Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:52
Створю окрему тему, щоб не вести обговорення нерухомості в Дніпрі в київській темі. Може в когось є якісь думки, інформація - діліться) Для початку скопіпастю свій допис з теми КРЖН.
З приводу реєстрів і не тільки. Тільки що свіжа інформація від знайомого ріелтора.
На данный момент реестры закрыты с 19.12 после хакерской атаки.
Покупают в основном самое дешёвое. На квартиры с ремонтом спрос выше, чем под ремонт.
Покупателей мало, кто хочет продать в ближайшее время вынужден снижать цену
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Striker
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:58
Striker написав:
Створю окрему тему, щоб не вести обговорення нерухомості в Дніпрі в київській темі. Може в когось є якісь думки, інформація - діліться) Для початку скопіпастю свій допис з теми КРЖН.
З приводу реєстрів і не тільки. Тільки що свіжа інформація від знайомого ріелтора.
На данный момент реестры закрыты с 19.12 после хакерской атаки.
Покупают в основном самое дешёвое. На квартиры с ремонтом спрос выше, чем под ремонт.
Покупателей мало, кто хочет продать в ближайшее время вынужден снижать цену
Так як вони купують з закритими реєстрами?
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Faceless
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