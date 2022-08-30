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Ринок нерухомості в Дніпрі
(купівля, продаж, оренда)

Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:52

Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда)

Створю окрему тему, щоб не вести обговорення нерухомості в Дніпрі в київській темі. Може в когось є якісь думки, інформація - діліться) Для початку скопіпастю свій допис з теми КРЖН.

З приводу реєстрів і не тільки. Тільки що свіжа інформація від знайомого ріелтора.
На данный момент реестры закрыты с 19.12 после хакерской атаки.
Покупают в основном самое дешёвое. На квартиры с ремонтом спрос выше, чем под ремонт.
Покупателей мало, кто хочет продать в ближайшее время вынужден снижать цену
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:58

Re: Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда)

Striker написав:Створю окрему тему, щоб не вести обговорення нерухомості в Дніпрі в київській темі. Може в когось є якісь думки, інформація - діліться) Для початку скопіпастю свій допис з теми КРЖН.

З приводу реєстрів і не тільки. Тільки що свіжа інформація від знайомого ріелтора.
На данный момент реестры закрыты с 19.12 после хакерской атаки.
Покупают в основном самое дешёвое. На квартиры с ремонтом спрос выше, чем под ремонт.
Покупателей мало, кто хочет продать в ближайшее время вынужден снижать цену
Так як вони купують з закритими реєстрами?
Faceless
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