Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Паркомісця у Києві: які ціни та чому їх часто обирають як інвестицію
Додано: Сер 22 жов, 2025 10:58
Додано: Вів 28 жов, 2025 10:19
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
«єОселя» втрачає позиції: більшість українців обирають розстрочку від забудовників
Додано: Чет 30 жов, 2025 16:20
Як заробляти на готельній нерухомості? У новому випуску говоримо з Артуром Лупашко, співвласником Numo Development та засновником Ribas Hotels Group, про реальні кейси інвестування у готелі та сервісні апартаменти в Україні.
Чому девелопери активно будують саме дохідну нерухомість і які проєкти зараз приносять 10–12% річних? Які перваги інвестицій в готелі й чому «гарантований мінімум» у договорі не завжди означає стабільність доходу? Ми розбираємо ключові ризики для інвестора, потенціал ринку після війни та дефіцит якісних готелів у країні.
🔍 У цьому відео ви дізнаєтесь:
👉 чому в Україні дефіцит якісних готелів і як це впливає на дохідність;
👉 як рахувати дохідність і розподіляти прибуток;
👉 який потенціал ринку;
👉 що таке «гарантований мінімум» у договорі і для чого він інвестору;
👉 які є ключові ризики;
👉 яким має бути чеклист інвестора.
Додано: Вів 04 лис, 2025 13:52
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
огляд ринку офісної нерухомості 3кв 2025р
Додано: Чет 06 лис, 2025 14:37
