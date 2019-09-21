|
Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда)
Додано: Вів 25 лют, 2025 15:18
Господар Вельзевула написав:
Днепр мертвый. Машины берут,да, но они говорят- да я уеду на ней если что.
А так то да,сам своего Лексуса комбату продал. Тот долго меня убеждал что собирал деньги до войны! Мне было на это пох,а вот подсунутые десяток жеванных соток заставил поменять.
А в каком смысле Днепр мертвый ?
Посматриваю одного блогера из Запорожья, едет и снимает из машины - людей и машин мало, ощущение что половина людей уехала. Но говорит, что в Днепре все иначе, есть пробки днем.
Додано: Вів 25 лют, 2025 22:25
vladimir07 написав:
Господар Вельзевула написав:
Днепр мертвый. Машины берут,да, но они говорят- да я уеду на ней если что.
А так то да,сам своего Лексуса комбату продал. Тот долго меня убеждал что собирал деньги до войны! Мне было на это пох,а вот подсунутые десяток жеванных соток заставил поменять.
А в каком смысле Днепр мертвый ?
Посматриваю одного блогера из Запорожья, едет и снимает из машины - людей и машин мало, ощущение что половина людей уехала. Но говорит, что в Днепре все иначе, есть пробки днем.
Я про бабло, толку мне с толпы бухающих, сношающихся и жрущих придурков
В недвижимость не вкладываются,поганцы.
Додано: Вів 25 лют, 2025 22:49
Господар Вельзевула написав:
А в каком смысле Днепр мертвый ?
Посматриваю одного блогера из Запорожья, едет и снимает из машины - людей и машин мало, ощущение что половина людей уехала. Но говорит, что в Днепре все иначе, есть пробки днем.
Я про бабло, толку мне с толпы бухающих, сношающихся и жрущих придурков
В недвижимость не вкладываются,поганцы.
Ваш город и так оживила приличнейшая часть бамбасской области...И то пишите по ощущениям что мертвый.А что с ним было бы и с ценами на аренду там,если бы эта армада переселенцев,сбежала бы в другое место...Насколько знаю,%50 с Бахмута-Северодонецк-Покровск и пр...все бежали туда,чтоб недалеко и "по месту"..Очень много.Так бы ж..па приняла еще более "осязаемые черты"
Додано: Пон 04 сер, 2025 20:04
винтик написав:
Рынок продаж Днепра скорее жив чем мертв,интерес есть , новострои строят вторичку желают, но ремонты это нынче огого ,с ремонтом купить космос и сделать ремонт космос, плюс дорожание всего, включая вечнозеленый это проблемы , но как не крутите и не мудрите дорожать будет и дальше , факт неприятный
Чи змінилася ситуація наразі?
Додано: Вів 05 сер, 2025 12:11
Taк
Додано: Вів 05 сер, 2025 23:11
барабашов написав:
Taк
А можна більш розлого ?
1
Додано: Вів 05 сер, 2025 23:22
Ні.
Додано: Чет 14 сер, 2025 07:50
Не по теме...
Дніпро, отримав право власності на один з новостроїв сплачений до 2022, мабуть класса премиум , для дитини
чуйка каже шо до закінчення війни не потрібно робити ремонт(тратити гроші) , а дружина каже шо давай будемо робити потехеньку...
Шо скажуть практики і интелектуали гілки ?
п.с. пана Франта попрошу не напрягатися...
Додано: Чет 14 сер, 2025 08:40
Vadim_ написав:
Не по теме...
Дніпро, отримав право власності на один з новостроїв сплачений до 2022, мабуть класса премиум , для дитини
чуйка каже шо до закінчення війни не потрібно робити ремонт(тратити гроші) , а дружина каже шо давай будемо робити потехеньку...
Шо скажуть практики і интелектуали гілки ?
п.с. пана Франта попрошу не напрягатися...
Все залежить від фіналу війни - коли і яким він буде?
Додано: Чет 14 сер, 2025 08:49
Investor_K написав:
Не по теме...
Дніпро, отримав право власності на один з новостроїв сплачений до 2022, мабуть класса премиум , для дитини
чуйка каже шо до закінчення війни не потрібно робити ремонт(тратити гроші) , а дружина каже шо давай будемо робити потехеньку...
Шо скажуть практики і интелектуали гілки ?
п.с. пана Франта попрошу не напрягатися...
Все залежить від фіналу війни - коли і яким він буде?
Дуже потужно, 95.
Ві как моя Сара , розумна вчерашним днём
п.с. про це і моя чуйка але у неї своя..., доволі часто - прибутковіша
п.п.с. питав у не у пальцем у небо а у - читай вище?
