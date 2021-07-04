RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Наступна криптовалюта, яка
вибухне: HBAR, SUI, XYZVerse...

Наступна криптовалюта, яка вибухне: HBAR, SUI, XYZVerse...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:22

Наступна криптовалюта, яка вибухне: HBAR, SUI, XYZVerse...

Пропонуємо до обговорення:
19 січня увага прикута до чотирьох цифрових валют, які привернули інтерес інвесторів. Аналітики припускають, що одна з них — HBAR, SUI, XYZVerse чи JASMY — може стати лідером зростання. Кожна має унікальні характеристики та потенціал. Яка з них може продемонструвати значне підвищення? Давайте розберемо, що вирізняє цих претендентів і що може стати драйвером їхнього майбутнього успіху.

Дивися повний текст
Наступна криптовалюта, яка вибухне: HBAR, SUI, XYZVerse чи JASMY?
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100250
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:22

Не вірю у жодну криптовалютк
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10129
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта Bitcoin стала найефективнішим активом у світі
R2 » Суб 08 кві, 2023 14:48
1 606
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 кві, 2023 14:48
reshetnikov_app
Юлія Барабаш: банки та криптовалюта. У чому складність...
R2 » П'ят 21 січ, 2022 12:47
1 533
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 січ, 2022 12:47
Tamagoch
Криптовалюта Worldcoin можна отримати взамін сканування очей
R2 » Нед 04 лип, 2021 14:09
1 564
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лип, 2021 14:09
sopkotomhu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13496)
19.01.2025 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.