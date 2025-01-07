Відновлено інфраструктуру державних реєстрів після наймасштабнішої кібератаки росіян. Це значить, що державні реєстри знову готові працювати.
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Реєстри Мін’юсту повністю відновили роботу після кібератаки
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Додано: Пон 20 січ, 2025 15:56
Реєстри Мін’юсту повністю відновили роботу після кібератаки
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Реєстри Мін’юсту повністю відновили роботу після кібератаки
Додано: Пон 20 січ, 2025 15:56
Шановні читачі, які незручності Ви відчули через збій у роботі реєстрів?
На Вашу думку, чи справді будуть впроваджені нові технології в майбутньому для підвищення безпеки?
Та які наслідки будуть для винних і чи кажуть нам всю правду?
Додано: Пон 20 січ, 2025 15:58
Re: Реєстри Мін’юсту повністю відновили роботу після кіберат
Поки що впровадили заборону розголошення про кібератаки замість підвищення безпеки
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