|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:00
Ігор Луценко:
21602 у жовтні. Двадцять одна тисяча, шістсот дві людини. Саме стільки втекло з армії за минулий місяць. Офіційно.
Це рекорд. Це дуже поганий рекорд.
КОЖНІ ДВІ ХВИЛИНИ З НАШОЇ АРМІЇ ТІКАЄ ЛЮДИНА. Поки ви дочитаєте цей пост, на лижі стане черговий боєць.
Україна стане слабшою на ще одного захисника. А ворог стане відносно наш сильнішим на одну людину.
Нагадую, що це лише офіційні дані. А насправді багато випадків самовільного залишення частини чи дезертирства не реєструються...
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:11
Letusrock написав:
Ігор Луценко:
21602 у жовтні. Двадцять одна тисяча, шістсот дві людини. Саме стільки втекло з армії за минулий місяць. Офіційно.
Це рекорд. Це дуже поганий рекорд.
КОЖНІ ДВІ ХВИЛИНИ З НАШОЇ АРМІЇ ТІКАЄ ЛЮДИНА. Поки ви дочитаєте цей пост, на лижі стане черговий боєць.
Україна стане слабшою на ще одного захисника. А ворог стане відносно наш сильнішим на одну людину.
Нагадую, що це лише офіційні дані. А насправді багато випадків самовільного залишення частини чи дезертирства не реєструються...
Яке рішення пропонуєш?
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2354
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:20
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Ігор Луценко:
21602 у жовтні. Двадцять одна тисяча, шістсот дві людини. Саме стільки втекло з армії за минулий місяць. Офіційно.
Це рекорд. Це дуже поганий рекорд.
КОЖНІ ДВІ ХВИЛИНИ З НАШОЇ АРМІЇ ТІКАЄ ЛЮДИНА. Поки ви дочитаєте цей пост, на лижі стане черговий боєць.
Україна стане слабшою на ще одного захисника. А ворог стане відносно наш сильнішим на одну людину.
Нагадую, що це лише офіційні дані. А насправді багато випадків самовільного залишення частини чи дезертирства не реєструються...
Яке рішення пропонуєш?
перевірене часом - "рабів на плантаціях треба більше бити і менше кормити".
Коли 4 екіпажі ненавчених і два буса 2-метрових "контужених у львівському котлі" дві години виколупують із ланоса майбутнього сзч-шника це - Е-ефективність
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:21
ЛАД написав: wild.tomcat написав:
Это ваши слова?
якби це була "чуш", то б вже випустили, ше й з вибаченнями
Очень напоминает высказывания 90-летней давности: "Наши органы кого попало не сажают! Были бы невиновны, уже отпустили бы".
И это работает только в одну сторону?
Если вина убедительно доказана (да ещё не кем-нибудь, а СБУ) и очевидна, то за 2,5 года митрополита УПЦ МП Павла нельзя было до сих пор осудить?
і чи мав би я чи хтось щось робити? не будемо робити нічого. будемо спостерігати, як питання, хоч поступово, але все ж вирішиться (добровільно чи з примусу) у відповідності до чинного законодавства. і заодно з плином часу в голові прихожан таки проясниться, який піп за що агітував.якби це була "чуш", то б вже випустили, ше й з вибаченнями
Если "90% громад Церкви, яка перебуває у єдності з Московським патріархатом, так і не виконали норму закону", то "нічого не робити" нельзя. Тут надо либо менять "норму закону", либо добиваться выполнения принятого решения. Иначе это ведёт к правовому нигилизму - закон есть, но его можно спокойно не выполнять. И если можно так с этим законом, то почему бы и не с остальными?
К чему в истории приводило давление на религию, думаю, вам рассказывать не надо. Религиозных войн в истории хватало. Надеюсь, у нас ни до чего такого не дойдёт. Опять же благодаря "клятому совку", который сильно подкосил религиозность народа и влияние религии и церкви. Но я не очень знаком с ситуацией, не хотелось бы ошибиться, как с нашей войной - я тоже до последнего был уверен, что её не будет.
P.s. Любого попа, как и любого другого гражданина, в случае доказанного преступления сажать надо. Но именно конкретного человека за конкретное преступление. Можно запретить и организацию, если её идеология противоречит законам. Но с идеологией вопрос сложный и тут надо подходить очень аккуратно и осторожно.
я щось не зовсім зрозумів, ви мені якісь претензії з цього приводу висловлюєте чи як? так я будь які претензії в свій бік відшиваю на раз два
а вам якшо шось не подобається, то виказуйте своє невдоволення в бік президента, за якого ви тут горою. це в його компетенції і слідчі органи і більшість в законодавчих. від мене то що ж ви хочете то?
якщо вас щось в даному питання не влаштовує, ну що ж, буває. мене особисто цілком влаштовує. ну як цілком, мало і повільно, але то вже таке.
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1689
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:33
Letusrock
Рік-півтора тому не тільки київський Флайман, але і дніпропетровці в один голос кричали, що такими темпами просування кацапії нічого не загрожує, шукайте дурачків воювати.
Зараз дніпропетровці вже не так впевнені, господарь розказує через які ворота якого ЖК зайде кацап.
А ви пане , впевнені, що до вашого Ужгорода ніколи не дійде?
А знаєте чому ви поки що впевнені? Бо шалений бусик таки ще доставляє людей на фронт, і тікають все ж далеко не всі. І вони до вашого Ужгорода і до флайманового Києва не пускають ворога.
Ви пропонуєте не мобілізувати нікого, ну так це якраз і шлях до перевороту думок , подібних до того, який зараз мають дніпропетровські ще «вчора» дуже впевнені.
Є випадки добровольців, вдалі. . Мадяр відсіює бажаючих, бо є з кого. І вони (2% від загальної чисельності ЗСУ) вбивають 33% всіх ворогів . Молодці. Але чому вони можуть це робити? Бо є бусифікований насильно Микола, який тримає першу лінію і дронщик на другій , трохи безпечнішій лінії, може повбивати трохи ворогів. Але без Миколи з бусіка все одно ніяк.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17057
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2529 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 07 лис, 2025 11:23
Letusrock написав: sashaqbl написав:
[quote="5905639:Letusroc][/quote]
Яке рішення пропонуєш?[/quote]
перевірене часом - "рабів на плантаціях треба більше бити і менше кормити".
Коли 4 екіпажі ненавчених і два буса 2-метрових "контужених у львівському котлі" дві години виколупують із ланоса майбутнього сзч-шника це - Е-ефективність[/quote]
притом что у многих даже установленный "резерв" не горит красным
Просто план по "горелому мясу"
Пригорает
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5480
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 07 лис, 2025 11:39
Hotab написав:
А ви пане , впевнені, що до вашого Ужгорода ніколи не дійде?
тобто я маю як шаман чи песікот писати щось типу "по безпределу пхайте в буса пролетаріат по максимуму, туда-сюда 100тис Микол, ціна не питання" щоб Ужгород був у безпеці?
Без реальної залученості ЄС, ця війна буде йти десятиліттями і кінець буде прогнозованим. Скоро почнеться третій рік "покращення позицій". Як б на місці нашої влади ризикнув поставити ультиматум "міровой абщественності", а-ля "червяку набридло висіти на гачку і відволікати щуку, робіть щось"
А потужники з соросятами та стурбованими EU-імпотентами пропонують і далі капати глюкозу важкохворому, сподіваючись на якесь диво
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 07 лис, 2025 11:45
sashaqbl написав:
Ефективність ППО - це співвідношення запущених перехоплювачів до збитих ракет. Ігнат не озвучив цифр.
А рівень перехоплення впав, тому що почали стріляти не туде не були Петріоти
.
Возможно.
Но сами понимаете, этого я не знаю.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37277
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5372 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 07 лис, 2025 11:47
Letusrock
Ви зараз на яку саме тезу відповідаєте??
До чого тут те, як має виставити ультиматум влада, якщо мова про те, як саме утримати фронт , поки нема домовленостей??
Ви вже запропонували рішення, як тримати фронт без мобілізацііі?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17057
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2529 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 07 лис, 2025 11:58
Можно вертолёты с отдохнувшими спортсменоподполковниками начала 80х г.р. набить плутонием и отправить под "банзай!" на Барвиху с Садовым Кольцом.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5480
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|149264
|
|
|1493
|341549
|
|
|6076
|1032187
|
|