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Запрошуємо на безкоштовний вебінар
"Як знайти перший проєкт

Запрошуємо на безкоштовний вебінар "Як знайти перший проєкт

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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 17:29

Запрошуємо на безкоштовний вебінар "Як знайти перший проєкт

Як знайти перший проєкт для Резюме, щоб мати, що показати на співбесіді та що варто про нього розповісти на співбесіді аби привернути увагу роботодавців?!
Про це поговоримо на події із серії Ask for Career Advice з менторами SoftServe Academy
⏰ Коли? 28 січня о 18:30
📍 Формат: онлайн у Zoom
💵 Участь безкоштовна
Реєстрація та деталі за посиланням https://hubs.ly/Q030MFML0
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З нами з: 20.01.25
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