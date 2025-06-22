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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 21:48

  Bobua написав:
  hxbbgaf написав:оце можна обговорити.


За його словами, більшість із двох десятків чоловіків були п'яними, схожими на безхатьків, дехто розмовляв сам із собою.
Медогляд тривав недовго. У висновку лікарі написали, що чоловік придатний до служби. РІч у тім, що ВЛК не слухають скарги своїх "пацієнтів".



Гигиги... 😁

Це повний капець. Вважати, що вигляд як у безхатька, сп`яніння, і розмови з самим собою -- можуть бути підставою для ухилення.
Завтра всі мільйони ухилянтів почнуть активно всі оці циркові номери виконувати. Всюди....

Ну, так по закону їх має оглянути профільний лікар і у випадку підозр відправити на обстеження, а не 99% визнавати придатними (і це не моя цифра, це сказав Веніславський), а потім місяцями катати по частинам, щоб їх там ніде не брали. Що неясно?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:08

Ось вони красені.
Зображення
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:12

hxbbgaf

А вони мали б виконувати свої задачі.


Чому ти добре знаєш лише те, що повинні робити інші, і повністю забув, що ти до 5 червня мав пройти влк?
Це якесь вибіркове розуміння обовʼязків?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:16

  Hotab написав:hxbbgaf

А вони мали б виконувати свої задачі.


Чому ти добре знаєш лише те, що повинні робити інші, і повністю забув, що ти до 5 червня мав пройти влк?
Це якесь вибіркове розуміння обовʼязків?

А хто тобі сказав, що я щось не проходив, ти задовбав, тут тема про силовиків. Я - не силовик. Флудиш.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:32

hxbbgaf


тут тема про силовиків. Я - не силовик. Флудиш.


Тобто ти можеш, а про тебе не можна?))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 11:24

  Hotab написав:hxbbgaf


тут тема про силовиків. Я - не силовик. Флудиш.


Тобто ти можеш, а про тебе не можна?))

Ну, тема то про силовиків.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 11:42

  Hotab написав:hxbbgaf
«Твій вирок»

У тебе у самого з головою проблеми. Чомусь не махаєш грізно пальцем в бік отих, що на картинці вище на цій сторінці..
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 12:20

Потрібен хоча б механізм розжалування в рядові офіцерів, які не хочуть воювати. Для чогось же вони давали присягу?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 12:43

hxbbgaf


Ну, тема то про силовиків.


А хто дає оцінки, будемо його оцінювати?
Чи ти перший натягнув мантію, і вже суддя?
ВЛК пройдено, шаріков?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 13:09

  Hotab написав:hxbbgaf


Ну, тема то про силовиків.


А хто дає оцінки, будемо його оцінювати?
Чи ти перший натягнув мантію, і вже суддя?
ВЛК пройдено, шаріков?

Ти себе теж не дуже оцінюєш.
Чого ти вирішив, що я маю перед тобой звітувати?
Ти, як я розумію, за те, щоб офіцери не воювали, і за те, щоб 160 000 дармоїдів продовжували отримувати спецпенсії (великій частині з яких нема 60)?
Я наводив приклад нашої справи, яку тягнуть вже 6-й рік, а покидьок на волі, все куплено. Отаким головам судів як головачов все одно буде мало - ще 10 років тому писали, що він мільярдер, володіє маєтком у Ларнаці, ще й пересидів свій термін на 4 роки (і тримають його теж, напевно, не за гарні очі), то, може, пропонуєш зробити їм всім пенсію в мільярд? Тоді, може, припинять красти і брати хабарі? А чого, надрукуємо квадрильйон і будемо платити пенсії по мільярду..
hxbbgaf
 
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