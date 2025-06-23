Додано: Пон 23 чер, 2025 19:00
Пропоную зобов'язати всіх офіцерів з'явитись до ТЦК до якогось числа (наприклад, до 5 грудня), щоб пройти ВЛК і бути мобілізованими (якщо потрібні за восом, то добре, а якщо ні, то на будь-яку посаду, на яку потрібні люди - хоч стрілками і помічниками гранатометника - як всі). Хто не з'явиться, негайне розжалування в рядові, позбавлення ранніх пенсій, якщо такі отримують, штраф, позбавлення водійських прав, блокування карток, оголошення в розшук.
Отак, якщо воювати будуть всі. Поки що аналогічне було прийнято чомусь тільки для обмежено придатних.
З.И. Вже навіть моїй мамі надіслали СМСку - запрошують в Лють! Це ж поліцейський підрозділ? А вони всім надсилають смски - менти зовсім не йдуть? Треба мобілізувати 50-70% поліцейських.