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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 00:51

  Hotab написав:hxbbgaf
Бо абирвалг не підтвердив непридатність до 5 червня.
Теорія розбитих вікон в дії.

По-перше, звідки ти взяв, що я щось не підтвердив, що мав підтвердити, по друге, 100 разів казалось, тут тема не про мене, а про силовиків. Накрайняк, про тих, хто давав присягу і наплював на неї (серед таких якраз дуже багато діючих та колишніх силовиків). По-третє, щоб такі теорії не діяли, існує купа відповідних органів, яких навіть більше, ніж треба.
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 15:00

Служить у ЗСУ 1 із 40: в Україні 200 тисяч військових пенсіонерів, — нардеп
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep

Згідно з даними, опублікованими народним депутатом Галиною Третьяковою, кількість військових пенсіонерів віком до 60 років складає 177 181 особу. З них 156 тисяч не працюють та не перебувають на військовій службі.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 22:41

Журналісти знайшли у екскерівника Броварського ТЦК елітну нерухомість та автопарк на $1 млн
https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/1/7519643/
І справа не тільки в хабарництві, а і в тому, що взяли на посаду кримінального злочинця, який обвинувачується в пограбуваннях у складі банди, а тут ще й:
З січня 2025 року очолює відділ військового ЛІДЕРСТВА Генерального штабу ЗСУ.

Хабарника з ТЦК? Це що, підвищення?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 00:19

Набрався хабарів в ТЦК - замість посадити, перевели в генштаб! Це як назвати? Може, прем'єром поставити?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 01:25

hxbbgaf А хто в цьому винен, в такій політиці, що навчених: силовиків, охоронців, спортсменів, мисливців не задіюють при військовому стані?
Visky
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