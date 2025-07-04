Ірина Фріз / Iryna Friz про законопроект №13423:
Це індульгенція для корупціонерів з барського владного плеча”.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:59
Законопроект №13423: Небезпечна ініціатива для оборонного сектору
Ірина Фріз / Iryna Friz про законопроект №13423:
Це індульгенція для корупціонерів з барського владного плеча”.
Додано: П'ят 04 лип, 2025 22:54
В Харкові ресторанний бум.
Це, звичайно, добре, але ж, напевно, не тоді, коли ворог в 40 км, має всі засоби ураження, до того ж, ворог, якого хлопці на фронті стримують титанічними зусиллями. Приблизно зрозуміло, хто ходить по тих рестораціях - переважно оті категорії, про які я пишу в цій темі і які мали бути мобілізовані першими.
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