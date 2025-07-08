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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:59

Законопроект №13423: Небезпечна ініціатива для оборонного сектору
Ірина Фріз / Iryna Friz про законопроект №13423:
Це індульгенція для корупціонерів з барського владного плеча”.

https://www.facebook.com/eskharkiv/post ... 043144629/
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 22:54

В Харкові ресторанний бум.
https://dumka.media/ukr/suspilstvo/1751 ... rchuvannya
Це, звичайно, добре, але ж, напевно, не тоді, коли ворог в 40 км, має всі засоби ураження, до того ж, ворог, якого хлопці на фронті стримують титанічними зусиллями. Приблизно зрозуміло, хто ходить по тих рестораціях - переважно оті категорії, про які я пишу в цій темі і які мали бути мобілізовані першими.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 00:28

Навіть у 2-у світову, скільки накоїли нквдисти, але навіть тоді, я чув, що половина поліцейських була відправлена на фронт, а їх замінювали жінки та непридатні. Ото є програма речдок про злочини, там розповідали якось.
А Зєля толком не відреагував на петицію щодо мобілізації поліцейських - дав якусь відписку, хоча підтримка петиції була шалена. Вони навчені, здорові, давали присягу, більшість, навіть двічі, і коли служили в армії, і коли пішли в менти, присягались захищати народ!
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 02:24

hxbbgaf А особисто Вас мент колись захистив? А може Ви точно знаєте кого він захистив (допоміг без хабаря) з родичів або знайомих?
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 09:02

  Hotab написав:hxbbgaf

Ну. ми ж хочемо виграти війну?


І що для цього робите? Де висновок ВЛК?

В Дубровніку
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 10:04

  Visky написав:hxbbgaf А особисто Вас мент колись захистив? А може Ви точно знаєте кого він захистив (допоміг без хабаря) з родичів або знайомих?

Не знаю. Але ж по Конституції вони теж повинні, ще й самі присягались. Для початку можна було б хочу прийняти відповідний закон, половину розбронювати і вручити повістки, вилучити табельну зброю та забрати посвідчення, якщо відмовляться, далі вже справа техніки, закон має бути для всіх один. Я думаю, якщо вони настільки знахабніють, що підуть на силове протистояння у відповідь на намагання відправити їх виконувати свій обов'язок, то народ це так зачепить. що він сам з ними розбереться (народ на них злий вже давно, навіть не десятиріччя, сторіччя і не одне їх діяльність у нас була спрямована не на захист народу як на Заході, а на знущання з нього), і вони це прекрасно розуміють, тому більшість на це не піде і до того не дійде.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 10:09

Он Третьякова, здається, розповідала, із силових пенсіонерів 43-60 в ЗСУ тільки кожен 40-й, ще й 85% не працює і дофіга отримує гігантські спецпенсії. Так має бути під час екзистенціальної війни?
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 13:11

Стаття 24 Конституції України гарантує рівність перед законом для всіх громадян. Це означає, що всі громадяни мають рівні конституційні права і свободи та повинні бути однаково підпорядковані законам, без привілеїв або обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, походження, майнового стану, місця проживання або інших ознак.

Ось звідси все і пляше, якщо для всіх мобілізація до 60, якщо дозволяє здоров'я, то так має бути для всіх, те ж і з пенсіями, вони мають рахуватись для всіх за однією формулою. І без винятків у вигляді силовиків, відставників, чинуш...
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 13:17

  hxbbgaf написав:
Стаття 24 Конституції України гарантує рівність перед законом для всіх громадян. Це означає, що всі громадяни мають рівні конституційні права і свободи та повинні бути однаково підпорядковані законам, без привілеїв або обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, походження, майнового стану, місця проживання або інших ознак.

Ось звідси все і пляше, якщо для всіх мобілізація до 60, якщо дозволяє здоров'я, то так має бути для всіх, те ж і з пенсіями, вони мають рахуватись для всіх за однією формулою. І без винятків у вигляді силовиків, відставників, чинуш...

Не смешите тапки президента и ИВ.
Vadim_
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