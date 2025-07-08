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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 21:22

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати


які вона тримала для сплати податків


Класна фраза. Треба запамʼятати як називається сума, з якої податки не платили 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 23:05

  Hotab написав:

які вона тримала для сплати податків


Класна фраза. Треба запамʼятати як називається сума, з якої податки не платили 😅

так вона каже, що 40 млн. гривень податків заплатила.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 00:08

  hxbbgaf написав:Для початку можна було б хочу прийняти відповідний закон, половину розбронювати і вручити повістки, вилучити табельну зброю та забрати посвідчення, якщо відмовляться, далі вже справа техніки, закон має бути для всіх один. Я думаю, якщо вони настільки знахабніють, що підуть на силове протистояння .
якщо підуть на силове протистояння з ким? :lol: і хто закон має прийняти? ті ж самі що прийняли закон що силовиків треба бронювати і пенсії розраховувати для них в особливому порядку? :lol:
Banderlog
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