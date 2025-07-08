які вона тримала для сплати податків
Класна фраза. Треба запамʼятати як називається сума, з якої податки не платили 😅
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Додано: Вів 08 лип, 2025 21:22
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
Класна фраза. Треба запамʼятати як називається сума, з якої податки не платили 😅
Додано: Вів 08 лип, 2025 23:05
Додано: Сер 09 лип, 2025 00:08
якщо підуть на силове протистояння з ким? і хто закон має прийняти? ті ж самі що прийняли закон що силовиків треба бронювати і пенсії розраховувати для них в особливому порядку?
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