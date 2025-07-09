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Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Додано: Вів 08 лип, 2025 21:22
які вона тримала для сплати податків
Класна фраза. Треба запамʼятати як називається сума, з якої податки не платили 😅
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Hotab
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Додано: Вів 08 лип, 2025 23:05
Hotab написав:
які вона тримала для сплати податків
Класна фраза. Треба запамʼятати як називається сума, з якої податки не платили 😅
так вона каже, що 40 млн. гривень податків заплатила.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 09 лип, 2025 00:08
hxbbgaf написав:
Для початку можна було б хочу прийняти відповідний закон, половину розбронювати і вручити повістки, вилучити табельну зброю та забрати посвідчення, якщо відмовляться, далі вже справа техніки, закон має бути для всіх один. Я думаю, якщо вони настільки знахабніють, що підуть на силове протистояння .
якщо підуть на силове протистояння з ким?
і хто закон має прийняти? ті ж самі що прийняли закон що силовиків треба бронювати і пенсії розраховувати для них в особливому порядку?
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Banderlog
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Додано: Сер 09 лип, 2025 12:02
Banderlog написав: hxbbgaf написав:
Для початку можна було б хочу прийняти відповідний закон, половину розбронювати і вручити повістки, вилучити табельну зброю та забрати посвідчення, якщо відмовляться, далі вже справа техніки, закон має бути для всіх один. Я думаю, якщо вони настільки знахабніють, що підуть на силове протистояння .
якщо підуть на силове протистояння з ким?
і хто закон має прийняти? ті ж самі що прийняли закон що силовиків треба бронювати і пенсії розраховувати для них в особливому порядку?
З тими силами, які мають зрозуміти, що це все треба змінювати, і прийняти рішення, та з народом, який це підтримає.
Влада має прийняти, хто ж ще. Так ми дійдемо до того, що масло масляне. Хоча і воно вже давно пальмове.
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hxbbgaf
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