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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 12:31

  hxbbgaf написав:Пропонують збільшити чисельність СБУ на 10 тис. осіб. А може, не збільшувати, а взяти із тих силовиків, які не приймають взагалі ніякої участі у війні? Та і взагалі, велике питання, чи треба збільшувати, є підозра, що реальну роботу там забезпечує невеликий відсоток від всієї кількості - як повсюди.
Й ментів збільшують, бо ще треба пристроїти багацько корисних ухилянтів. Мабуть і вхід буде не безкоштовний
Visky
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