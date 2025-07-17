hxbbgaf написав:Пропонують збільшити чисельність СБУ на 10 тис. осіб. А може, не збільшувати, а взяти із тих силовиків, які не приймають взагалі ніякої участі у війні? Та і взагалі, велике питання, чи треба збільшувати, є підозра, що реальну роботу там забезпечує невеликий відсоток від всієї кількості - як повсюди.
Й ментів збільшують, бо ще треба пристроїти багацько корисних ухилянтів. Мабуть і вхід буде не безкоштовний
t.me/zahidwtf_official /58254 Мент одразу схопив чувака за ноги і зі всієї дурі перекинув, щоб покалічити. Це в той момент, коли він просто стояв і не чинив ніякого опору. Це за тим мусором кайданки плачуть..
hxbbgaf написав:t.me/zahidwtf_official /58254 Мент одразу схопив чувака за ноги і зі всієї дурі перекинув, щоб покалічити. Це в той момент, коли він просто стояв і не чинив ніякого опору. Це за тим мусором кайданки плачуть..
не працює твоє посилання. Що там, знову вирізаний момент?
Знову маніпулюєш, все працює, достатньо скопіювати посилання і відкрити. Там нічого вирізати, видно, що чувак стояв і ніякого спротиву не чинив, тож не було ніякого приводу кидати його зі всієї дурі об землю (видно, що він і сам нічого подібного не очікував) і калічити (вчора казали про купу травм і не бачаче око), а той мусор має за це відповісти за законом як і всі ті, хто подібне творить. Можливо, взагалі, завербовані і працюють на кацапів. І скільки ментів, вже обговорювали раніше, з вікіпедії: Поліціянтів на 100 000 населення
Україна 356 Загалом: 165
Більш ніж удвічі більше ніж в середньому по світу. А як врахувати ще муніципальну охорону, міську варту і т.д., і те, що людей менше через виїзд закордон і окуповані території, то вийде, мабуть, у всі 4.
hxbbgaf написав:І скільки ментів, вже обговорювали раніше, з вікіпедії: Поліціянтів на 100 000 населення
Україна 356 Загалом: 165
Більш ніж удвічі більше ніж в середньому по світу. А як врахувати ще муніципальну охорону, міську варту і т.д., і те, що людей менше через виїзд закордон і окуповані території, то вийде, мабуть, у всі 4.
Знову брешеш, я ще тоді тобі доказав, що в тому рядочку помилка, про що і пише на початку статті Ти навіть рахувати не вмієш, купи собі калькулятор
Абирвалг не здатний до навчання і засвоєння інформації. Все що я йому казав, він не зрозумів і не запамʼятав. Тому хай тут тихенько в своїй мочі купається, сам собі пише, сам собі сперечається. Насправді по Європі купа країн де поліцейських більше чим в Україні (на 100 тис нас) , є і менше. А в середньому лише трохи менше. Так ми (Україна) 1. Не в ЄС, а відповідно має збільшену прикордонну службу, бо нема «прозорих» кордонів як в Європі. Які існують лише на картах. 2. Воюєм. А це посилений контроль прифронтових територій, прикордонних, бригади МВС, що воюють .
Але ж воно не здатне запамʼятати . То не заважаємо.
hxbbgaf написав:І скільки ментів, вже обговорювали раніше, з вікіпедії: Поліціянтів на 100 000 населення
Україна 356 Загалом: 165
Більш ніж удвічі більше ніж в середньому по світу. А як врахувати ще муніципальну охорону, міську варту і т.д., і те, що людей менше через виїзд закордон і окуповані території, то вийде, мабуть, у всі 4.
Знову брешеш, я ще тоді тобі доказав, що в тому рядочку помилка, про що і пише на початку статті Ти навіть рахувати не вмієш, купи собі калькулятор
Та да, бригади МВС, що воюють, 6 тис. зі всього МВС?
За даними на 2025 рік, загальна кількість працівників Міністерства внутрішніх справ (МВС) України, включаючи Національну поліцію та Національну гвардію, становить 241,5 тисячі осіб, повідомляє Bihus.Info. Національна поліція, в свою чергу, налічує близько 141 330 осіб, згідно з постановою Кабінету Міністрів України.
Так воюють, що вже всім, включаючи старих, жінок та дітей шлють СМСки і закликають вступати в їхню Лють, так вони йдуть. Воювати мають примусово, як всі!