Он ворог знову просувається на Сумщині, зі зведень діп стейт. А що там було з укріпленнями? Чи не тому, що будував їх бозна хто, а офіцери, інженерні війська, які мали цим займатися, крутять гудзики і чекають воса один в один чи ще чогось, або в 43 роки вже дрімучі пенсіонери..
І молоді відставники, які роздеребанили, рознесли, роздали ворогу, знищили зброю, повзривали всі склади зі зброєю перед війною чи дозволили кацапам це зробити, а тепер, звісно, що не хочуть змивати кров'ю провину перед народом і часто плюють на присягу.