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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 12:18

Он ворог знову просувається на Сумщині, зі зведень діп стейт. А що там було з укріпленнями? Чи не тому, що будував їх бозна хто, а офіцери, інженерні війська, які мали цим займатися, крутять гудзики і чекають воса один в один чи ще чогось, або в 43 роки вже дрімучі пенсіонери..

І молоді відставники, які роздеребанили, рознесли, роздали ворогу, знищили зброю, повзривали всі склади зі зброєю перед війною чи дозволили кацапам це зробити, а тепер, звісно, що не хочуть змивати кров'ю провину перед народом і часто плюють на присягу.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 23:49

  hxbbgaf написав:Так що unicdima знову набрехав. Недобре це...

Брехло, купи калькулятор.
unicdima
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