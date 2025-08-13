hxbbgaf написав:Голова інституту економічних досліджень та політичних консультацій... Стратегічний експерт компанії соната... Далі буде...
Повинні бути в окопі. А абирвалг не повинен 😀
А чому не повинні, офіцери, вчились, здорові як бики.. Я не казав, що я не повинен, повістки не бачив. Ось знову, директор центру стратегії та комунікацій... Їх вже реально сотні, не вистачає назв, тупо переставляють слова. Якась чергова годівниця.
справедливості заради - там такі самі абирвалги які підсуєтились назвати свої "рога та копита" пафосними назвами та замість шкарпеток торгувати настроями своєї аудиторії https://www.youtube.com/shorts/TCQ8YrkVmP8
Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень! Потім якийсь чувак, навіть не написали, хто. Перед цим військовий експерт, який сам не воює і не думає, при цьому говорить, як тутешні закордонні стрілячі - що треба стріляти без попередження на ураження у всіх, хто протестує проти дій ТЦК, та ненавидіти ухилянтів, каже, що треба, щоб все було як при совку! То ми за свободу боремось чи щоб було "як при союзі"?