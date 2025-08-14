А чому не повинні, офіцери, вчились, здорові як бики.. Я не казав, що я не повинен, повістки не бачив.
Ось знову, директор центру стратегії та комунікацій... Їх вже реально сотні, не вистачає назв, тупо переставляють слова. Якась чергова годівниця.
Додано: Сер 13 сер, 2025 11:48
Додано: Сер 13 сер, 2025 12:04
hxbbgaf
Так і «бики» з директорами центрів не бачили?
Чому вони «гівно», а ви залишаєтесь в білому?
Додано: Сер 13 сер, 2025 12:13
Додано: Сер 13 сер, 2025 12:32
справедливості заради - там такі самі абирвалги
які підсуєтились назвати свої "рога та копита" пафосними назвами та замість шкарпеток торгувати настроями своєї аудиторії
Додано: Сер 13 сер, 2025 14:59
Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень! Потім якийсь чувак, навіть не написали, хто. Перед цим військовий експерт, який сам не воює і не думає, при цьому говорить, як тутешні закордонні стрілячі - що треба стріляти без попередження на ураження у всіх, хто протестує проти дій ТЦК, та ненавидіти ухилянтів, каже, що треба, щоб все було як при совку! То ми за свободу боремось чи щоб було "як при союзі"?
Додано: Чет 14 сер, 2025 20:43
Одеса. Зʼявилось відео з камер відеоспостереження на території СТО, де вчора сталась сутичка із ТЦК
Озвірілі бандюки, луплять лежачу людину. Це прямо нагадало отих беркутів.
Ще й купа тітушні. Кто вони такі? Бандюки!
Ось вже навіть військового били
