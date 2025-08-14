RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 11:48

  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:Голова інституту економічних досліджень та політичних консультацій...
Стратегічний експерт компанії соната...
Далі буде...

Повинні бути в окопі. А абирвалг не повинен 😀

А чому не повинні, офіцери, вчились, здорові як бики.. Я не казав, що я не повинен, повістки не бачив.
Ось знову, директор центру стратегії та комунікацій... Їх вже реально сотні, не вистачає назв, тупо переставляють слова. Якась чергова годівниця.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22662
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 12:04

hxbbgaf


що я не повинен, повістки не бачив.


Так і «бики» з директорами центрів не бачили?
Чому вони «гівно», а ви залишаєтесь в білому?
Hotab
 
Повідомлень: 15917
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2470 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 12:13

  Hotab написав:hxbbgaf


що я не повинен, повістки не бачив.


Так і «бики» з директорами центрів не бачили?
Чому вони «гівно», а ви залишаєтесь в білому?

То я і кажу, що треба вручити їм. Я ж не кажу, що іх треба бити, як зараз з отими доходягами роблять, яких хапають.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22662
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 12:32

  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:Голова інституту економічних досліджень та політичних консультацій...
Стратегічний експерт компанії соната...
Далі буде...

Повинні бути в окопі. А абирвалг не повинен 😀

справедливості заради - там такі самі абирвалги
які підсуєтились назвати свої "рога та копита" пафосними назвами та замість шкарпеток торгувати настроями своєї аудиторії
https://www.youtube.com/shorts/TCQ8YrkVmP8



Зображення
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3962
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 14:59

Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень! Потім якийсь чувак, навіть не написали, хто. Перед цим військовий експерт, який сам не воює і не думає, при цьому говорить, як тутешні закордонні стрілячі - що треба стріляти без попередження на ураження у всіх, хто протестує проти дій ТЦК, та ненавидіти ухилянтів, каже, що треба, щоб все було як при совку! То ми за свободу боремось чи щоб було "як при союзі"?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22662
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 20:43

Одеса. Зʼявилось відео з камер відеоспостереження на території СТО, де вчора сталась сутичка із ТЦК
https://t.me/our_odessa/90927
Озвірілі бандюки, луплять лежачу людину. Це прямо нагадало отих беркутів.
Ще й купа тітушні. Кто вони такі? Бандюки!

Ось вже навіть військового били
https://t.me/truexadnepr/73361
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22662
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 23242526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4315)
14.08.2025 20:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.