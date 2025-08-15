RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:29

  unicdima написав:
  hxbbgaf написав:Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень! Потім якийсь чувак, навіть не написали, хто. Перед цим військовий експерт, який сам не воює і не думає, при цьому говорить, як тутешні закордонні стрілячі - що треба стріляти без попередження на ураження у всіх, хто протестує проти дій ТЦК, та ненавидіти ухилянтів, каже, що треба, щоб все було як при совку! То ми за свободу боремось чи щоб було "як при союзі"?

Ждун-ухилянт, а напад на військових це свобода?

Напад? Ну, якщо якісь баби бачили свавілля і на емоціях намагаються заблокувати авто, то треба їх тупо всіх застрелити, як ото тянь ан мень? І пох на закон. Напевно, тоді заживемо і всіх переможемо і захід нам все дасть...
Не ухилянт, ти де воюєш?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22665
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:30

  unicdima написав:
  hxbbgaf написав:Одеса. Зʼявилось відео з камер відеоспостереження на території СТО, де вчора сталась сутичка із ТЦК
https://t.me/our_odessa/90927
Озвірілі бандюки, луплять лежачу людину. Це прямо нагадало отих беркутів.
Ще й купа тітушні. Кто вони такі? Бандюки!

Ось вже навіть військового били
https://t.me/truexadnepr/73361

Ну звичайно просто так вирішили побити, від нічого робити :D
Чомусь у нормальних людей нема проблем з тцк.

Що означає "просто так" і що може бути приводом дубасити лежачого вчетвером? Це кваліфікується, як перевищення повноважень, нанесення побоїв, тілесних ушкоджень та катування. Це якщо хоч частково правова держава. І що то там за тітушки? Хто вони такі?
Он ще на першій сторінці відео зі Львова, людина стоїть показує документи, а мент ні з того, ні з сього починає його бити. То теж була ненормальна людина?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22665
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 24252627
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.