hxbbgaf написав:Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень! Потім якийсь чувак, навіть не написали, хто. Перед цим військовий експерт, який сам не воює і не думає, при цьому говорить, як тутешні закордонні стрілячі - що треба стріляти без попередження на ураження у всіх, хто протестує проти дій ТЦК, та ненавидіти ухилянтів, каже, що треба, щоб все було як при совку! То ми за свободу боремось чи щоб було "як при союзі"?
Ждун-ухилянт, а напад на військових це свобода?
Напад? Ну, якщо якісь баби бачили свавілля і на емоціях намагаються заблокувати авто, то треба їх тупо всіх застрелити, як ото тянь ан мень? І пох на закон. Напевно, тоді заживемо і всіх переможемо і захід нам все дасть... Не ухилянт, ти де воюєш?
hxbbgaf написав:Одеса. Зʼявилось відео з камер відеоспостереження на території СТО, де вчора сталась сутичка із ТЦК https://t.me/our_odessa/90927 Озвірілі бандюки, луплять лежачу людину. Це прямо нагадало отих беркутів. Ще й купа тітушні. Кто вони такі? Бандюки!
Ну звичайно просто так вирішили побити, від нічого робити Чомусь у нормальних людей нема проблем з тцк.
Що означає "просто так" і що може бути приводом дубасити лежачого вчетвером? Це кваліфікується, як перевищення повноважень, нанесення побоїв, тілесних ушкоджень та катування. Це якщо хоч частково правова держава. І що то там за тітушки? Хто вони такі? Он ще на першій сторінці відео зі Львова, людина стоїть показує документи, а мент ні з того, ні з сього починає його бити. То теж була ненормальна людина?