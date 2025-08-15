unicdima написав:hxbbgaf написав:Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень! Потім якийсь чувак, навіть не написали, хто. Перед цим військовий експерт, який сам не воює і не думає, при цьому говорить, як тутешні закордонні стрілячі - що треба стріляти без попередження на ураження у всіх, хто протестує проти дій ТЦК, та ненавидіти ухилянтів, каже, що треба, щоб все було як при совку! То ми за свободу боремось чи щоб було "як при союзі"?
Ждун-ухилянт, а напад на військових це свобода?
Напад? Ну, якщо якісь баби бачили свавілля і на емоціях намагаються заблокувати авто, то треба їх тупо всіх застрелити, як ото тянь ан мень? І пох на закон. Напевно, тоді заживемо і всіх переможемо і захід нам все дасть...
Мовчали, коли дійсно був напад, он в Криму чи на початку повномасштабного вторгнення, коли оті прикордонці поскладали зброю і поздавались, наплювавши на свою присягу і на свій устав, а тепер віддаємо за них реальних солдат, які знову підуть нас вбивати!
Не ухилянт, ти де воюєш і чого чекаєш? Що доходяги, яких он ловлять і визнають придатними, за тебе здорового як бик мента будуть воювати, і переможуть сильнішу країну, що на нас напала? Не здається, що це утопія? І що для цього потрібно тільки мобілізовувати всі оті категорії, про які я пишу.