Додано: Сер 03 вер, 2025 12:44

На Одещині прикордонці застрелили втікача.

А які були законні підстави стріляти на ураження в людину, що скоює адмін. правопорушення? На разі інших законів поки що не приймали.

Судячи із сказаного, карати за такі випадки вже ніхто нікого не збирається? Дана вказівка стріляти на ураження у всіх, хто намагається незаконно перетнути кордон? При тому про законні підстави чи їх відсутність ніхто навіть не згадав, навіщо паритись, свавілля наше все, час законів пройшов чи закони тільки для кріпаків-холопів?

Хтось уявив себе нквдистами 100-річної давнини, а хтось вже й людовиков 14-м.

Примітно, що в того мента, що тут обговорювали кілька днів тому, який вискочив зі свого мерса і перетнув кордон, до речі, теж на Одещині, ніхто стріляти не збирався і навіть просто його зупиняти теж ніхто не збирався.

Виходить, це вбивство цивільного беззбройного співгромадянина, що не скоїв жодного кримінального злочину, на разі такий закон, нічого іншого не прйнято. Якби ті прикордонці дотримувались статуту отоді в перші дні, коли напав ворог, і вступили з ним у бій, а не масово поскладали зброю, то зараз їх би не міняли на солдат, які знов підуть нас вбивать! От коли треба було стріляти. Ще й героями їх вважають.