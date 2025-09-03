RSS
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 12:36

hxbbgaf


Згадую, взагалі, в школі не їв, не ліз там кусень до рота


І який результат ВЛК зараз?
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 16:48

За смерть Сахарука хто відповів? Повні безкарність та безправ'я. Он про Індонезію розповідали (до речі, розповідав якийсь індонезіолог, ще й такі в нас є, каже люди обурились, що в топ-чинуш зарплатня вдесятеро більше ніж в них, ех, їм би наших топ-чинуш мільярдерів-корупціонерів і судей і прокурорів-інвалідів зі спецпенсіями у декілька десятків разів більше ніж середня по країні), дуже на нас схоже, такі ж чинуши, що зарвались, і народ, що живе зовсім в іншому світі, тільки що війни нема, влада бачить, що там відбувається, тому і тримає багатосоттисячну армію силовиків в тилу для своєї охорони, поки на фронті не вистачає людей і гребуть доходяг.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 16:50

Всі тцкшники нібито тепер будуть з камерами, але ж камера у 85%. Всім не можна. Точно не можна... Вічна цифра. І:
Працівники ТЦК на Франківщині поки будуть працювати без бодікамер, - Начальник сектору зв’язків з громадськістю обласного ТЦК Бойканюк каже, що вони чекають офіційний документ від Міноборони
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 10:48

Рубрика центри-перецентри. За вчора з телека.
Центр аналізу та стратегій.
Центр глобалістики та стратегій
Центр дослідження політичних цінностей
А тут вже цілий інститут - центральноєвропейської стратегії! Що це таке?
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 10:52

А ви крім перегляду телевізора ще щось робите?
Faceless
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 12:05

То мама виписувала. Це тільки ті, що центри, а там ще купа болтунів типу воєнний експерт.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 23:43

hxbbgaf
Ви з мамою живете??
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 12:44

На Одещині прикордонці застрелили втікача.
А які були законні підстави стріляти на ураження в людину, що скоює адмін. правопорушення? На разі інших законів поки що не приймали.
Судячи із сказаного, карати за такі випадки вже ніхто нікого не збирається? Дана вказівка стріляти на ураження у всіх, хто намагається незаконно перетнути кордон? При тому про законні підстави чи їх відсутність ніхто навіть не згадав, навіщо паритись, свавілля наше все, час законів пройшов чи закони тільки для кріпаків-холопів?
Хтось уявив себе нквдистами 100-річної давнини, а хтось вже й людовиков 14-м.
Примітно, що в того мента, що тут обговорювали кілька днів тому, який вискочив зі свого мерса і перетнув кордон, до речі, теж на Одещині, ніхто стріляти не збирався і навіть просто його зупиняти теж ніхто не збирався.
Виходить, це вбивство цивільного беззбройного співгромадянина, що не скоїв жодного кримінального злочину, на разі такий закон, нічого іншого не прйнято. Якби ті прикордонці дотримувались статуту отоді в перші дні, коли напав ворог, і вступили з ним у бій, а не масово поскладали зброю, то зараз їх би не міняли на солдат, які знов підуть нас вбивать! От коли треба було стріляти. Ще й героями їх вважають.
