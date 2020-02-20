Відгуки про Freedom Finance

Побачимо як вони будуть повертати. Що стосується активів у вигляді ЦП, поки що починається гра "а надайте документи - звіти брокера, виписка з рахунку ЦП". Якби НКЦПФР стояла до клієнтів обличчям, я мав би просто підтвердити особу та надати реквізити рахунку в іншій депозитарній установі, куди перевести належні мені ЦП.
потрібно будет доказати походження грошових коштів за які були придбані ці ЦП. договір купівлі продажу з розрахунками за нал (тобто без підтверждення руху коштів через банки) - не приймається!
якщо не доказати легальність коштів, то вони будуть або заблоковані, або вам переведуть в інший банк з клеймом (відміткою) про нелегальні кошти. і далі буде дуже все складно
Ніяке "клеймо" мені не загрожує. На брокерському рахунку було пару сот гривень. Не думаю, що я матиму щось комусь доводити стосовно належних мені акцій. Навіть якщо таку вимогу викотять, у мене всі документи на руках.
📌Національний депозитарій України продовжує процес повернення активів власникам, які обслуговувались у ТОВ «Фрідом Фінанс Україна». Станом на 02.09.2025р. вже опрацьовано 323 заявки депозитарних установ на повернення активів їхнім клієнтам.
🔺Власникам передано активи на загальну суму майже 100,5 млн грн. До процесу вже долучилися 13 депозитарних установ, за заявками яких здійснено 330 облікових операцій з цінними паперами та переказано більше 30% грошових коштів, які відповідно до затверджених НКЦПФР переліків підлягають поверненню. Активна робота НДУ та депозитарних установ забезпечує поетапне відновлення доступу інвесторів до їхніх цінних паперів та коштів.
📌Зростання кількості опрацьованих заявок підтверджує стабільність роботи механізму повернення активів. НДУ й надалі забезпечуватиме своєчасне виконання процедур відповідно до затвердженого НКЦПФР Порядку, головною метою якого є захист прав інвесторів і відновлення довіри до фінансового ринку.