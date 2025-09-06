RSS
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 09:03

hxbbgaf

hxbbgaf
Включив ток-шоу по Суспільному

А навіщо виключав? Мама серіал дивилась?
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 00:20

Кажуть, ззакон про декриміналізацію онліфанс заблокував ОП.
Значить, та купа мусорів, що це все кришують, діляться і з ОП. Ми не мусліми, але в нас досі порнуха, проституція, звідництво, наркоманія, утримання місць розпусти - то кримінал, як декриміналізувати, то звідки ж годуватись, це все майже половина справ ментів, яких ще й можна б було скоротити і відправити на фронт, де критично не вистачає людей, та бабло важливіше. І купа ментів, що має охороняти дупи із ОП від власного народу.
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 00:22

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

Навіщо когось скорочувати, якщо є абирвалг, який дивиться днями телевізор?
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 16:43

Треба розжалувати офіцерів, що здорові як бики і плюють на присягу і не воюють, та відправляти в піхоту, іншого виходу нема. Треба було думати, коли кліпали стільки офіцерів в вузах автоматом звання за хабарі.
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 17:26

  hxbbgaf написав:Треба розжалувати офіцерів, що здорові як бики і плюють на присягу і не воюють, та відправляти в піхоту, іншого виходу нема. Треба було думати, коли кліпали стільки офіцерів в вузах автоматом звання за хабарі.

Так а абирвалга коли? 😅
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 19:35

Ось що хтось пише на іншому сайті.
Не обов'язково розжалувати. Жоден закон не забороняє формувати офіцерські штурмові батальйони. В мирний же час офіцери в разі недостачі рядового та сержантського складу ходять в усі солдатські та сержантські наряди. Виконують обов'язки на сержантських та солдатських посадах. І нічого, все можна. А воювати на солдатській посаді раптом виявилось западло. Лютий маразм, якого, мабуть, більше в жодній країні нема...
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 19:43

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

В мирний же час офіцери в разі недостачі рядового та сержантського складу


Так нема недостачі. Є недостача бажання у абирвалга 😅
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 20:42

  Hotab написав:
В мирний же час офіцери в разі недостачі рядового та сержантського складу


Так нема недостачі. Є недостача бажання у абирвалга 😅

Як це нема, весь час кажуть, що на фронті не вистачає людей.
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 20:49

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:
В мирний же час офіцери в разі недостачі рядового та сержантського складу


Так нема недостачі. Є недостача бажання у абирвалга 😅

Як це нема, весь час кажуть, що на фронті не вистачає людей.

Так чи ти не «люди»?
Ти ж вірно описав «при недостачі рядового складу офіцери…»
А де та недостача? Ти ж і є рядовий склад. Хіба тебе недостача? Просто тебе треба доправити до війська.
