Включив ток-шоу по Суспільному
А навіщо виключав? Мама серіал дивилась?
Додано: П'ят 05 вер, 2025 09:03
hxbbgaf
Додано: Суб 06 вер, 2025 00:20
Кажуть, ззакон про декриміналізацію онліфанс заблокував ОП.
Значить, та купа мусорів, що це все кришують, діляться і з ОП. Ми не мусліми, але в нас досі порнуха, проституція, звідництво, наркоманія, утримання місць розпусти - то кримінал, як декриміналізувати, то звідки ж годуватись, це все майже половина справ ментів, яких ще й можна б було скоротити і відправити на фронт, де критично не вистачає людей, та бабло важливіше. І купа ментів, що має охороняти дупи із ОП від власного народу.
Додано: Суб 06 вер, 2025 00:22
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
Навіщо когось скорочувати, якщо є абирвалг, який дивиться днями телевізор?
Додано: Суб 06 вер, 2025 16:43
Треба розжалувати офіцерів, що здорові як бики і плюють на присягу і не воюють, та відправляти в піхоту, іншого виходу нема. Треба було думати, коли кліпали стільки офіцерів в вузах автоматом звання за хабарі.
Додано: Суб 06 вер, 2025 17:26
Додано: Суб 06 вер, 2025 19:35
Ось що хтось пише на іншому сайті.
Не обов'язково розжалувати. Жоден закон не забороняє формувати офіцерські штурмові батальйони. В мирний же час офіцери в разі недостачі рядового та сержантського складу ходять в усі солдатські та сержантські наряди. Виконують обов'язки на сержантських та солдатських посадах. І нічого, все можна. А воювати на солдатській посаді раптом виявилось западло. Лютий маразм, якого, мабуть, більше в жодній країні нема...
Додано: Суб 06 вер, 2025 19:43
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
Так нема недостачі. Є недостача бажання у абирвалга 😅
Додано: Суб 06 вер, 2025 20:42
Додано: Суб 06 вер, 2025 20:49
Так чи ти не «люди»?
Ти ж вірно описав «при недостачі рядового складу офіцери…»
А де та недостача? Ти ж і є рядовий склад. Хіба тебе недостача? Просто тебе треба доправити до війська.
Додано: Суб 06 вер, 2025 21:13
А отих всіх, про кого я пишу, підготовлених, повністю здорових, що давали присягу, самі хотіли стати силовиками, не треба?
