Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 12:13

Рубрика центри-перецентри.
Аналітичний центр політика
Центр політико-правових реформ
Центр глобалістики стратегія 2021
Центр прикладних політичних досліджень
Центр громадських свобод
Мережа захисту національних інтересів НТО
Економічний директор центру безпеки та співпраці
Центр економічної стратегії
Експерт національної антикризової групи
центр енергетичних стратегій
голова правління центру розвитку демократії
Демократії нема, а голова правління центру її розвитку є, прав і свобод у людей нема, замість політики війна, а центри є..
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 12:28

ТЦКшники скочуються до відкритого бандитизму?
https://www.youtube.com/watch?v=x8569nZo-Mk
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 12:45

Смерть Тахтая вже визнали серцево-судинною недостатністю, не дивлячись на те, що перед цим йому були погрози і кидання пляшок з займистою сумішшю, а вчора по Суспільному якийсь розслідувач каже, що і йому погрожували, що він "закінчить як Тахтай". От так будувались укріплення.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 15:12

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

hxbbgaf написав:Рубрика центри-перецентри.
Аналітичний центр політика
Центр політико-правових реформ
Центр глобалістики стратегія 2021
Центр прикладних політичних досліджень
Центр громадських свобод
Мережа захисту національних інтересів НТО
Економічний директор центру безпеки та співпраці
Центр економічної стратегії
Експерт національної антикризової групи
центр енергетичних стратегій
голова правління центру розвитку демократії
Демократії нема, а голова правління центру її розвитку є, прав і свобод у людей нема, замість політики війна, а центри є..
Ви заздрите, чи шо? Організуйте свій
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 17:55

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Рубрика центри-перецентри.
Аналітичний центр політика
Центр політико-правових реформ
Центр глобалістики стратегія 2021
Центр прикладних політичних досліджень
Центр громадських свобод
Мережа захисту національних інтересів НТО
Економічний директор центру безпеки та співпраці
Центр економічної стратегії
Експерт національної антикризової групи
центр енергетичних стратегій
голова правління центру розвитку демократії
Демократії нема, а голова правління центру її розвитку є, прав і свобод у людей нема, замість політики війна, а центри є..
Ви заздрите, чи шо? Організуйте свій

Ну, ***, а як в країні корупція, бери і ти хабарі чи давай... Чудова логіка, особливо під час війни, коли кров тече рікою.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 18:20

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

  hxbbgaf написав:Ну, ***, а як в країні корупція, бери і ти хабарі чи давай... Чудова логіка, особливо під час війни, коли кров тече рікою.

До чого тут корупція і хабарі? Що вам до тих центрів?
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:20

  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:Ну, ***, а як в країні корупція, бери і ти хабарі чи давай... Чудова логіка, особливо під час війни, коли кров тече рікою.

До чого тут корупція і хабарі? Що вам до тих центрів?

Напевно, це просто так такий бум, і зовсім не для того, щоб отримувати гранти з бюджету чи бронювати новоспечених співробітників? От черговий новостворений:
Центр збереження ідентичності окупованих територій.
От прямо взяли і змусили кацапів її там зберігати своєю балаканиною..
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:36

Національна поліція підтверджує зв’язок “Маші і Ведмедя” з країною-агресором.
У зверненні мені повідомили, що в разі застосування санкцій проти мультфільму, Нацполіція готова взяти участь в обмеженні контенту в Україні. А Кабмін розписав листа на виконання Службі безпеки, Нацраді з питань телебачення і радіомовлення, РНБО, МВС, МКСК та інших відомствам.


І скільки ж в нас тих відомств? От те, чим мають займатись силовики під час війни! Замість того, щоб воювати, хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна, разом з молодими відставниками, офіцерами, охоронцями і т.д.


У Запоріжжі затримали двох посадовців ТЦК, які вимагали хабар у ветерана.
Заступник начальника одного з районних ТЦК та його спільник з іншого ТЦК вимагали від колишнього військовослужбовця 2 тис. доларів США за те, що мали без зволікань зробити у межах виконання своїх посадових обовʼязків.


І це, мабуть, теж..
