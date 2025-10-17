Рубрика центри-перецентри. Аналітичний центр політика Центр політико-правових реформ Центр глобалістики стратегія 2021 Центр прикладних політичних досліджень Центр громадських свобод Мережа захисту національних інтересів НТО Економічний директор центру безпеки та співпраці Центр економічної стратегії Експерт національної антикризової групи центр енергетичних стратегій голова правління центру розвитку демократії Демократії нема, а голова правління центру її розвитку є, прав і свобод у людей нема, замість політики війна, а центри є..
Смерть Тахтая вже визнали серцево-судинною недостатністю, не дивлячись на те, що перед цим йому були погрози і кидання пляшок з займистою сумішшю, а вчора по Суспільному якийсь розслідувач каже, що і йому погрожували, що він "закінчить як Тахтай". От так будувались укріплення.
Ви заздрите, чи шо? Організуйте свій
Ну, ***, а як в країні корупція, бери і ти хабарі чи давай... Чудова логіка, особливо під час війни, коли кров тече рікою.
До чого тут корупція і хабарі? Що вам до тих центрів?
Напевно, це просто так такий бум, і зовсім не для того, щоб отримувати гранти з бюджету чи бронювати новоспечених співробітників? От черговий новостворений: Центр збереження ідентичності окупованих територій. От прямо взяли і змусили кацапів її там зберігати своєю балаканиною..
Національна поліція підтверджує зв’язок “Маші і Ведмедя” з країною-агресором. У зверненні мені повідомили, що в разі застосування санкцій проти мультфільму, Нацполіція готова взяти участь в обмеженні контенту в Україні. А Кабмін розписав листа на виконання Службі безпеки, Нацраді з питань телебачення і радіомовлення, РНБО, МВС, МКСК та інших відомствам.
І скільки ж в нас тих відомств? От те, чим мають займатись силовики під час війни! Замість того, щоб воювати, хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна, разом з молодими відставниками, офіцерами, охоронцями і т.д.
У Запоріжжі затримали двох посадовців ТЦК, які вимагали хабар у ветерана. Заступник начальника одного з районних ТЦК та його спільник з іншого ТЦК вимагали від колишнього військовослужбовця 2 тис. доларів США за те, що мали без зволікань зробити у межах виконання своїх посадових обовʼязків.
У вас є відомості, що там когось бронюють чи що вони на бюджетні гроші існують?
Ні, напевно святим духом харчуються чи з окопів несуть свою маячню?