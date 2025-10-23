Додано: Чет 23 жов, 2025 23:49
От зараз в ток-шоу на Суспільному звучало, заклали в бюджет 85 мільярдів гривень на повернення пенсійних боргів - кажуть, це оті гігантські спецпенсії, що ці всі молоді відставники, чинуши, силовики, усілякі покидьки відсудили у держави через корупційні суди, якщо отримали їх з порушенням закону і пенсійний фонд їм відмовлявся виплачувати ці суми. І саме тепер запустять друкарський верстат і виплатять їм (а скоріше, собі) всі ці 85 ярдів? Оце такий пріоритет під час екзистенційної війни?