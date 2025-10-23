RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 23:49

От зараз в ток-шоу на Суспільному звучало, заклали в бюджет 85 мільярдів гривень на повернення пенсійних боргів - кажуть, це оті гігантські спецпенсії, що ці всі молоді відставники, чинуши, силовики, усілякі покидьки відсудили у держави через корупційні суди, якщо отримали їх з порушенням закону і пенсійний фонд їм відмовлявся виплачувати ці суми. І саме тепер запустять друкарський верстат і виплатять їм (а скоріше, собі) всі ці 85 ярдів? Оце такий пріоритет під час екзистенційної війни?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22800
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1678 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 36373839
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10000)
23.10.2025 22:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.