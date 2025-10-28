RSS
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 22:05

Смерть мобілізованого у розподільчому пункті в Києві: експертиза підтвердила травму тупим предметом. Джерело: https://censor.net/ua/n3582091
Ще й адвокат каже, що свідки чули якусь розмову про вимагання грошей.
Отак впав декілька разів? А за Сахарука хто відповів? Починається бандитизм і повне свавілля!
Тут ще питання, кілька днів тому менти казали, що в них купа свідків з того ТЦК, що він сам впав і вбився, що тепер, значить, їх змусили, хтось буде їх всіх саджати за фальсифікацію - тих ментів, отих ТЦКшників, що вбивають людей і змушують інших схоплених на вулиці давати неправдиві свідчення, і все їхнє керівництво?
Хоча, на цей раз вбили людину, яка була не проти служби. Ще й визнали повністю придатним, не дивлячись на поганий зір. Скидається на рекет.
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 22:26

hxbbgaf


Тільки з хворих людей знущатись!


Хто саме хворий?
Що ВЛК каже?

Ст 112 і 113 - «економічні злочини»?
