Смерть мобілізованого у розподільчому пункті в Києві: експертиза підтвердила травму тупим предметом. Джерело: https://censor.net/ua/n3582091 Ще й адвокат каже, що свідки чули якусь розмову про вимагання грошей. Отак впав декілька разів? А за Сахарука хто відповів? Починається бандитизм і повне свавілля! Тут ще питання, кілька днів тому менти казали, що в них купа свідків з того ТЦК, що він сам впав і вбився, що тепер, значить, їх змусили, хтось буде їх всіх саджати за фальсифікацію - тих ментів, отих ТЦКшників, що вбивають людей і змушують інших схоплених на вулиці давати неправдиві свідчення, і все їхнє керівництво? Хоча, на цей раз вбили людину, яка була не проти служби. Ще й визнали повністю придатним, не дивлячись на поганий зір. Скидається на рекет.
111 ККУ? Може дійде, що не лише «економічні злочини». А шкода від СЗЧ наче ж очевидна. Чи ні? Нема бажання допомогти бійцям, щоб вони не йшли в СЗЧ? Вони ж втомились, очікують що ти підміниш А ти дивишся марафон (мабуть єдиний на цьому форумі) і визначаєш хто має піти поперед тебе
Теж умисне діяння на шкоду - вона так і починається. Шкода, звичайно, є, але це не пряма шкода, а в юриспруденції пряма і непряма шкода - це дві великі різниці. А ти, я так розумію, з фронту пишеш? Як і всі тут офіцери, відставники, силовики...? Чого більшість не воює?
Про мою участь я тобі достатньо розказував, ти інформацію не сприймаєш і не запамʼятовуєш. Я не марафон тобі по колу одне і те саме розказувати. Тому повернемось до тебе. Ти не бажаєш допомогти, щоби втомлені бійці не тікали?? Першопричина СЗЧ це те, що ти їх не міняєш. Ти хочеш щоб вони не тікали ? Чи ні? Так СЗЧ це щось ненавмисне, ніяк не зрозумію? Чи нема прямої шкоди? Державна зрада - це економічний злочин?
Щось слабко віриться, що рік тому тут доводив разом з таким же офіцером детройтом, що не маєш воювати, а тут льотчик... Ти більше схожий на ТЦКшника. Допомагаю поки що донатами по мірі можливостей. Чому ти приліпився до мене, коли не воюють найбільш боєздатні - силовики заброньовані на 90-100%, що пропонувала Южаніна, що було в петиціях, все проігноровано цією владою! Те ж з молодими відставниками: https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep Офіцери сидять і розповідають, що вони можуть бути тільки великими командирами і фронт то не для них, не треба далеко ходити, а їх дуже багато, в вузи вже йдуть майже всі випускники, а в багатьох вузах ті кафедри їх штампують, і вони мало чого знають і вміють після тих кафедр, де звання давали автоматично, тому місце їх більшості - в піхоті! Якщо за 4 роки не знадобились. Охоронці стоять під деревами біля своїх джипів, всі заброньовані, а муніципальна охорона, міська варта? Може, час таки повоювати? Але ж ні... Хапають хворих, везуть на ДВРЗ, влаштували там катівню.. Ось і втрачаємо території кожен день. Ну, якщо хтось іде в СЗЧ, яка пряма шкода? Не ненавмисне, а непряме. Пряма шкода від кацапів, які стріляють, а він же не стріляє і не краде. Державна зрада - це теж пряма робота на ворога.
Як «чому»? Бо ти дуже переймаєшся за долю держави, хочеш перемоги, але не хочеш змінити втомлених бійців. Більше того, ти вирішив встановлювати черговість і пріоритети . Але в цій черзі ніколи нема тебе. Чому?? Ти сам себе звільнив? А в що ти там віриш (відносно мене) чи ні, мені піх. Хай тебе марафон по колу переконує.
Це економічний злочин? СЗЧ - це теж допомога ворогу. І погугли «ефект розбитих вікон». Якщо тисячі СЗЧ залишати без покарання, завтра дома будуть всі. Але ж ти не хочеш обвалу фронту? Чи хочеш?