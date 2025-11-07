Форуми / Форуми Дяді Саші

#<1 ... 43444546 Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:34 Hotab написав: hxbbgaf

Ще раз питаю, ти йдеш до офіцерів, яких закликаєш на службу, підлеглим в підрозділ?

Це не проблема що ти не тримав зброю. Ти отримаєш БЗВП і ВОС.

Ще раз питаю, ти йдеш до офіцерів, яких закликаєш на службу, підлеглим в підрозділ?

Це не проблема що ти не тримав зброю. Ти отримаєш БЗВП і ВОС.

У них нема підготовки. Їх в піхоту. У тебе нема підготовки, чому тебе не в піхоту?

В них нема підготовки, щоб командувати людьми на війні, а в піхоту, навпаки, ти мене хочеш відправити, а їх ні. Я про себе нічого не писав, це ти сам написав, і взагалі, тема не про мене. В них нема підготовки, щоб командувати людьми на війні, а в піхоту, навпаки, ти мене хочеш відправити, а їх ні. Я про себе нічого не писав, це ти сам написав, і взагалі, тема не про мене. hxbbgaf Повідомлень: 22849 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:47 hxbbgaf

Поясни хоч одну причину, чому ти відправляєш їх в піхоту , а себе ні? Hotab Повідомлень: 17062 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2529 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:49 Hotab написав: hxbbgaf

Як я можу когось кудись відправляти? Я пишу, що треба приймати закони, щоб це простіше було зробити. І щоб себе кудись відправляти чи ні - то твої фантазії.



Звичайно що тільки язиком. Влади таким не дають.

Звичайно що тільки язиком. Влади таким не дають.

Так чому ти і себе язиком не відправляєш в піхоту? Ти особливий??



Бо тема про силовиків. Не доходить?



Не важливо про кого. Хто тут дає оцінки? Ухилянт? Психічного нездоровий непридатний?

Я теж прихильник фактів.

1. Берем на віру твоє твердження , що відставники дійсно 25 років готувались воювати, отже вони здатні очолити інженерний підрозділ. Але в цей підрозділ треба абирвалги, рядові солдати. У співвідношенні 10:1 (солдат до офіцерів). Коли ти вимагаєш в ТЦК відставного офіцера, я так розумію ти стоїш на порозі ТЦК і кричиш «де плять мій взводний і ротний, який навчить мене копати траншеї, знімати і ставити міни, налагоджувати мости через ріки??» у тебе вже є ВЛК і ти нетерпляче переминаєшся з ноги на ногу, вимагаючи офіцера

Ти дійсно звідти викликаєш собі відставного офіцера? Все так? Чи таки з бойового дивану з марафоном?

