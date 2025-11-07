RSS
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:57

Це твої фантазії все, що я кудись не йду, я повістки не бачив, та й мова тут не про мене, мова про силовиків. І про те, щоб не було перепони їх мобілізовувати!
Хоча деяких вже треба саджати.
Родина заступниці генпрокурора Вдовиченко має російські паспорти та веде бізнес у Криму
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 23:01

hxbbgaf
Це твої фантазії все, що я кудись не йду, я повістки не бачив


А коли повістки не бачив наприклад Детройт, то в тебе до нього претензії є.
Ти коли чекаєш на Детройта в ТЦК, вже готовий до нього в підрозділ? Чи навіщо він там без підлеглих, яким є ти?
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 23:12

  Hotab написав:hxbbgaf
Це твої фантазії все, що я кудись не йду, я повістки не бачив


А коли повістки не бачив наприклад Детройт, то в тебе до нього претензії є.
Ти коли чекаєш на Детройта в ТЦК, вже готовий до нього в підрозділ? Чи навіщо він там без підлеглих, яким є ти?

Він доводить, що не повинен воювати взагалі. При тому що військовий.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 23:13

Чого ти до мене причепився? Он почитай, що відбувається через таких військових, що не хочуть воювати, через корупцію, через силовиків, через нелюдське ставлення до людей і т.д.
https://censor.net/ua/news/3583784/ukra ... za-misyats
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 23:20

  hxbbgaf написав:Чого ти до мене причепився? Он почитай, що відбувається через таких військових, що не хочуть воювати, через корупцію, через силовиків, через нелюдське ставлення до людей і т.д.
https://censor.net/ua/news/3583784/ukra ... za-misyats

все це через безкарність і пропаганду таких ждунів як ти.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 23:30

hxbbgaf
Чого ти до мене причепився?


Може тому що у тебе багато вимог до всіх оточуючих (охоронці, таксисти, в.пенсіонери, поліцейські, «бики» , які в тебе асоціюються з тими, хто тебе били в школі, всі медійні, кого ти бачив по ТВ) , але до себе вимог ніяких? Ти є прикладом , як треба йти в ТЦК добровольцем, чи ти не виконав навіть вимогу прибути на ВЛК до 4 червня на підтвердження своєї непридатності?
При тому що військовий.

Ні, він давно не військовий.
І його не готували 25 років до війни, він викладав предмети в аудиторії. Тобто як і ти, нема фаху воювати. Чому ти його відправляєш, а себе ні?
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 23:50

  unicdima написав:
  hxbbgaf написав:Чого ти до мене причепився? Он почитай, що відбувається через таких військових, що не хочуть воювати, через корупцію, через силовиків, через нелюдське ставлення до людей і т.д.
https://censor.net/ua/news/3583784/ukra ... za-misyats

все це через безкарність і пропаганду таких ждунів як ти.

Ще один прибічник батога і батога, який сам не збирається воювати і пише маячню. Чого це я маю буди ждуном, та ще в Києві, це на Донбасі такі були, всі вже бачили, що відбувається, коли приходять кацапи, по собі судиш чи що, хіба що серед ментів є такі, он на окупованих територіях майже всі вони служать ворогу, та ще й катують наших. Яка там пропаганда, там люди самі все бачать своїми очима. А що не воюють всі оці категорії, тут винна тільки влада. Якби вони воювали, вже була б кава в Ялті.
Через нелюдське ставлення і відсутність справедливості.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 23:54

  Hotab написав:hxbbgaf
Чого ти до мене причепився?


Може тому що у тебе багато вимог до всіх оточуючих (охоронці, таксисти, в.пенсіонери, поліцейські, «бики» , які в тебе асоціюються з тими, хто тебе били в школі, всі медійні, кого ти бачив по ТВ) , але до себе вимог ніяких? Ти є прикладом , як треба йти в ТЦК добровольцем, чи ти не виконав навіть вимогу прибути на ВЛК до 4 червня на підтвердження своєї непридатності?

Ну, вони тут доводять, що не мають воювати взагалі. А я вважав, що прикладом тут мають бути таки професійні військові, що офіцерська честь щось означає. Мабуть, помилявся..
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 23:57

hxbbgaf
Військові і воюють. Але Детройт не військовий. Він був ним колись, багато років тому. Як і ти колись був торгашом на базарі. А зараз ти професійний марафонщик, один на весь форум дивишся ТВ
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 00:12

  Hotab написав:hxbbgaf
Військові і воюють. Але Детройт не військовий. Він був ним колись, багато років тому. Як і ти колись був торгашом на базарі. А зараз ти професійний марафонщик, один на весь форум дивишся ТВ

В 43 вже стають не військовими, коли для дійсно не військових мобілізаційний вік до 60. Круто вигадали! :(
Тим часом проблеми наростають, почитай он що Чорновол каже:
https://censor.net/ua/news/3583904/ofit ... nepravylno
Хоча в тебе знов я буду винуватий.
