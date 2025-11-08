Та хоч в 20. Як звільнився з армії - то вже не військовий. Це щось нове для тебе? А якщо Детройт звільнився в 50, і 5 років вже не служить, то який він військовий? Він вже 5 років не військовий. Ти трохи в термінах плутаєшся? Може у тебе і долярчик військовий? Він майже 3 роки служив і вже рік не служить. А ти ще маєш стати військовим. На деякий час. Коли?
Та хоч в 20. Як звільнився з армії - то вже не військовий. Це щось нове для тебе? А якщо Детройт звільнився в 50, і 5 років вже не служить, то який він військовий? Він вже 5 років не військовий. Ти трохи в термінах плутаєшся? Може у тебе і долярчик військовий? Він майже 3 роки служив і вже рік не служить. А ти ще маєш стати військовим. На деякий час. Коли?
Не треба прикидатися. Мова про те, що став відставником-пенсіонером в 43 і вважає, що може не воювати, а доходяга чи механізатор має до 60.
Та більшість відставників стають пенсіонерами в 43-45
І останній , хто звільнився у цьому віці, зробив це у 2021 році. То скільки зараз наймолодшому пенсіонеру за вислугою років? А середній 55+. А тобі всього 40 . То хто має йти?
Неправда це все, реально, он як, там все розписано: https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep І вік - це не все. Відставники вони в 55 часто мають здоровʼя як пересічна людина в 30. Бо по-перше, туди відбирали найбільш здорових, а по-друге, вони не випрацювані, бо не гарували, а все життя то траву фарбували, то знущались із салаг.