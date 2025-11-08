RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 00:21

hxbbgaf
В 43 вже стають не військовими


Та хоч в 20. Як звільнився з армії - то вже не військовий. Це щось нове для тебе? А якщо Детройт звільнився в 50, і 5 років вже не служить, то який він військовий? Він вже 5 років не військовий.
Ти трохи в термінах плутаєшся?
Може у тебе і долярчик військовий? Він майже 3 роки служив і вже рік не служить.
А ти ще маєш стати військовим. На деякий час. Коли?
Hotab
 
Повідомлень: 17087
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2530 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 00:27

  Hotab написав:hxbbgaf
В 43 вже стають не військовими


Та хоч в 20. Як звільнився з армії - то вже не військовий. Це щось нове для тебе? А якщо Детройт звільнився в 50, і 5 років вже не служить, то який він військовий? Він вже 5 років не військовий.
Ти трохи в термінах плутаєшся?
Може у тебе і долярчик військовий? Він майже 3 роки служив і вже рік не служить.
А ти ще маєш стати військовим. На деякий час. Коли?

Не треба прикидатися. Мова про те, що став відставником-пенсіонером в 43 і вважає, що може не воювати, а доходяга чи механізатор має до 60.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22858
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 01:12

hxbbgaf
став відставником-пенсіонером в 43 і вважає, що може не воювати


Хто саме став в 43 пенсіонером? І хто саме казав , що може не воювати? Тільки давай не тих, хто тебе задрачує на ФУПі, а реальних людей.
Hotab
 
Повідомлень: 17087
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2530 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 11:56

  Hotab написав:hxbbgaf
став відставником-пенсіонером в 43 і вважає, що може не воювати


Хто саме став в 43 пенсіонером? І хто саме казав , що може не воювати? Тільки давай не тих, хто тебе задрачує на ФУПі, а реальних людей.

Та більшість відставників стають пенсіонерами в 43-45. Вислуга 25 років, вся служба рахується, вона у більшості безперервна. А на фупі не реальні люди?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22858
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 12:05

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

ВУЗ тоже считается
Но вроде профильный только
5 лет разницы выхода на пенсию поэтому у тех кто в казарме спал и на Памелу дрюкал от тех, кто защиту диплома и военкафедру имел.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5485
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 12:26

hxbbgaf

Та більшість відставників стають пенсіонерами в 43-45


І останній , хто звільнився у цьому віці, зробив це у 2021 році. То скільки зараз наймолодшому пенсіонеру за вислугою років? А середній 55+.
А тобі всього 40 . То хто має йти?
Hotab
 
Повідомлень: 17087
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2530 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 12:42

  Hotab написав:hxbbgaf

Та більшість відставників стають пенсіонерами в 43-45


І останній , хто звільнився у цьому віці, зробив це у 2021 році. То скільки зараз наймолодшому пенсіонеру за вислугою років? А середній 55+.
А тобі всього 40 . То хто має йти?

Неправда це все, реально, он як, там все розписано:
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep
І вік - це не все. Відставники вони в 55 часто мають здоровʼя як пересічна людина в 30. Бо по-перше, туди відбирали найбільш здорових, а по-друге, вони не випрацювані, бо не гарували, а все життя то траву фарбували, то знущались із салаг.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22858
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 13:29

hxbbgaf

Неправда це все, реально,


Ні.
1. Таблиця опублікована у лютому 24 року. Через 2 роки з початку війни. Отже всі хто там є у групі до 45 років - це звільнились вже після війни. А отже вони не можуть служити. З різних причин, від власного стану здоровʼя (поранення, контузії) до сімейних обставин.
2. У групі 45-50 таких, хто звільнився вже під час війни (і вони не можуть служити також) , теж буде чимало, крім того за майже 2 роки , що стікли з моменту появи тієї таблички, половина з групи 45-50 вже опинились в групі 50-55 років . Тому я тобі кажу впевнено, що до 50 років таких, хто міг би служити, але не служить , тисяч 10-20. І це всі вони ближче до 50 років. Все решта це 50-60 річні , причому найбільша кількість саме 55+.
Ти просто не вмієш в логіку і математику і живеш у видуманому світі. А все тому, що ти в свої 40 переляканий і намагаєшся за себе виштовхати воювати дідів. Хоча тобі нічого не заважає в розквіті сил повоювати.


Відставники вони в 55 часто мають здоровʼя як пересічна людина в 30


Ти проводив якісь ВЛК з ними чи звідки це твердження?
А на якому важкому виробництві ти пересічний випрацювався і втратив здоровʼя в 30 років? Що ти таке робив?
Hotab
 
Повідомлень: 17087
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2530 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
  #<1 ... 45464748
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4420)
08.11.2025 13:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.