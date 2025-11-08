Та хоч в 20. Як звільнився з армії - то вже не військовий. Це щось нове для тебе? А якщо Детройт звільнився в 50, і 5 років вже не служить, то який він військовий? Він вже 5 років не військовий. Ти трохи в термінах плутаєшся? Може у тебе і долярчик військовий? Він майже 3 роки служив і вже рік не служить. А ти ще маєш стати військовим. На деякий час. Коли?
Та хоч в 20. Як звільнився з армії - то вже не військовий. Це щось нове для тебе? А якщо Детройт звільнився в 50, і 5 років вже не служить, то який він військовий? Він вже 5 років не військовий. Ти трохи в термінах плутаєшся? Може у тебе і долярчик військовий? Він майже 3 роки служив і вже рік не служить. А ти ще маєш стати військовим. На деякий час. Коли?
Не треба прикидатися. Мова про те, що став відставником-пенсіонером в 43 і вважає, що може не воювати, а доходяга чи механізатор має до 60.
Та більшість відставників стають пенсіонерами в 43-45
І останній , хто звільнився у цьому віці, зробив це у 2021 році. То скільки зараз наймолодшому пенсіонеру за вислугою років? А середній 55+. А тобі всього 40 . То хто має йти?
Неправда це все, реально, он як, там все розписано: https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep І вік - це не все. Відставники вони в 55 часто мають здоровʼя як пересічна людина в 30. Бо по-перше, туди відбирали найбільш здорових, а по-друге, вони не випрацювані, бо не гарували, а все життя то траву фарбували, то знущались із салаг.
Ні. 1. Таблиця опублікована у лютому 24 року. Через 2 роки з початку війни. Отже всі хто там є у групі до 45 років - це звільнились вже після війни. А отже вони не можуть служити. З різних причин, від власного стану здоровʼя (поранення, контузії) до сімейних обставин. 2. У групі 45-50 таких, хто звільнився вже під час війни (і вони не можуть служити також) , теж буде чимало, крім того за майже 2 роки , що стікли з моменту появи тієї таблички, половина з групи 45-50 вже опинились в групі 50-55 років . Тому я тобі кажу впевнено, що до 50 років таких, хто міг би служити, але не служить , тисяч 10-20. І це всі вони ближче до 50 років. Все решта це 50-60 річні , причому найбільша кількість саме 55+. Ти просто не вмієш в логіку і математику і живеш у видуманому світі. А все тому, що ти в свої 40 переляканий і намагаєшся за себе виштовхати воювати дідів. Хоча тобі нічого не заважає в розквіті сил повоювати.
Відставники вони в 55 часто мають здоровʼя як пересічна людина в 30
Ти проводив якісь ВЛК з ними чи звідки це твердження? А на якому важкому виробництві ти пересічний випрацювався і втратив здоровʼя в 30 років? Що ти таке робив?