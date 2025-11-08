Додано: Суб 08 лис, 2025 13:29



Неправда це все, реально,







Відставники вони в 55 часто мають здоровʼя як пересічна людина в 30





Ні.1. Таблиця опублікована у лютому 24 року. Через 2 роки з початку війни. Отже всі хто там є у групі до 45 років - це звільнились вже після війни. А отже вони не можуть служити. З різних причин, від власного стану здоровʼя (поранення, контузії) до сімейних обставин.2. У групі 45-50 таких, хто звільнився вже під час війни (і вони не можуть служити також) , теж буде чимало, крім того за майже 2 роки , що стікли з моменту появи тієї таблички, половина з групи 45-50 вже опинились в групі 50-55 років . Тому я тобі кажу впевнено, що до 50 років таких, хто міг би служити, але не служить , тисяч 10-20. І це всі вони ближче до 50 років. Все решта це 50-60 річні , причому найбільша кількість саме 55+.Ти просто не вмієш в логіку і математику і живеш у видуманому світі. А все тому, що ти в свої 40 переляканий і намагаєшся за себе виштовхати воювати дідів. Хоча тобі нічого не заважає в розквіті сил повоювати.Ти проводив якісь ВЛК з ними чи звідки це твердження?А на якому важкому виробництві ти пересічний випрацювався і втратив здоровʼя в 30 років? Що ти таке робив?