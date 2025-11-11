RSS
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 12:00

Черговий звірячий випадок в Тернополі: як і очікувалось, побили і був тверезий.
https://suspilne.media/ternopil/1159702 ... -situaciu/
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 12:12

  hxbbgaf написав:Черговий звірячий випадок в Тернополі: як і очікувалось, побили і був тверезий.
https://suspilne.media/ternopil/1159702 ... -situaciu/

Так ВЛК що каже? Може треба пройти самому, щоб потім не було «звірячих випадків в ТЦК»?
де докази?

  hxbbgaf написав:Черговий звірячий випадок в Тернополі: як і очікувалось, побили і був тверезий.
https://suspilne.media/ternopil/1159702 ... -situaciu/

де докази?
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 12:37

Я йому вказав статтю закону, воно каже «ти мені докази, що не звільняють по вислузі років не надав».
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 12:58

Там написано, жінці зателефонували і сказали, що його побили. І вона каже, що алкоголю він не вживав. До того ж, як можливо спуститись на одязі з 5 поверху? Як демонтували вікно голими руками? І як при падінні отримати з 10 різних травм.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 13:02

  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:Черговий звірячий випадок в Тернополі: як і очікувалось, побили і був тверезий.
https://suspilne.media/ternopil/1159702 ... -situaciu/

Так ВЛК що каже? Може треба пройти самому, щоб потім не було «звірячих випадків в ТЦК»?

То ти виправдовуєш звірячі кримінальні злочини - катування, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, замахи на вбивства, вбивства?
А за Сахарука, Сопіна хто відповів? Останній, що "сам впав" з висоти власного зросту і отримав купу несумісних із життям травм, і з якого, як каже адвокат, вимагали гроші, взагалі, був не проти мобілізації і не збирався ухилятися.
А стосовно вислуг і відставників, на тій сторінці все написано.
