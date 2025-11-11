|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:00
Черговий звірячий випадок в Тернополі: як і очікувалось, побили і був тверезий.
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:12
Так ВЛК що каже? Може треба пройти самому, щоб потім не було «звірячих випадків в ТЦК»?
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:30
де докази?
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:37
Я йому вказав статтю закону, воно каже «ти мені докази, що не звільняють по вислузі років не надав».
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:58
Там написано, жінці зателефонували і сказали, що його побили. І вона каже, що алкоголю він не вживав. До того ж, як можливо спуститись на одязі з 5 поверху? Як демонтували вікно голими руками? І як при падінні отримати з 10 різних травм.
Додано: Вів 11 лис, 2025 13:02
То ти виправдовуєш звірячі кримінальні злочини - катування, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, замахи на вбивства, вбивства?
А за Сахарука, Сопіна хто відповів? Останній, що "сам впав" з висоти власного зросту і отримав купу несумісних із життям травм, і з якого, як каже адвокат, вимагали гроші, взагалі, був не проти мобілізації і не збирався ухилятися.
А стосовно вислуг і відставників, на тій сторінці все написано.
|