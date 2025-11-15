Це твої фантазії, я такого не писав, що когось треба визнавати здоровим, не дивлячись на хвороби чи відправляти без ВЛК чи проводити її формально за 5 хвилин - це ти таке писав - що пох на хвороби, не ми когось робили хворим, тому хай все одно йде й воює.
Міністр внутрішніх справ ще минулого року казав.
90% співробітників Національної поліції заброньовані згідно з рішенням Уряду. Ця норма діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів
Те, що їх примазали до рятувальників, щоб і тих, і тих забронювали на 90%, то теж всім зрозуміло.
І ще й збільшують кількість. На фупі кажуть, на Дністровському водосховищі створюють водну поліцію. Навіщо вона? Під час екзистенційної війни. І не з рибами, а з рашистами. І тут хтось писав, село на 6000 людей, відкривають другий відділок поліції! Саме зараз! Замість того, щоб вони повоювали хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна. А муніципальна охорона, міська варта і т.д., навіщо вони, кілька років тому жили без них, а от зараз потрібно..
Воюють переважно ЗСУ, маніпулювати - це якраз стверджувати, що отой майор поліції чи полковник, який після 25 років вислуги, які в нього були в 43, продовжує числитись у поліції, то він воює.