Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 12:18

hxbbgaf

Так а до чого тут я


Як раз до того, що ти сам себе призначив хворим, а інших - здоровими. Що тобі не зрозуміло?


поки заброньовані 90-100% силовиків


Пруф?


молоді відставники в ЗСУ 1 із 40



Примітивна маніпуляція.
«Силовик» - це не обовʼязково ЗСУ. Це інші структури, які беруть участь у бойових діях.
Порівнюючи «1 із 40» - це свідома маніпуляція «тепле і мʼяке».

Якщо ставити в порівняльний ряд «всі силовики» то порівнювати з «воюють у всіх силових силових структурах». І тут буде 10% .
Ти свідомо брешеш і маніпулюєш.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 12:58

Це твої фантазії, я такого не писав, що когось треба визнавати здоровим, не дивлячись на хвороби чи відправляти без ВЛК чи проводити її формально за 5 хвилин - це ти таке писав - що пох на хвороби, не ми когось робили хворим, тому хай все одно йде й воює.

Міністр внутрішніх справ ще минулого року казав.
90% співробітників Національної поліції заброньовані згідно з рішенням Уряду. Ця норма діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів

Те, що їх примазали до рятувальників, щоб і тих, і тих забронювали на 90%, то теж всім зрозуміло.
І ще й збільшують кількість. На фупі кажуть, на Дністровському водосховищі створюють водну поліцію. Навіщо вона? Під час екзистенційної війни. І не з рибами, а з рашистами. І тут хтось писав, село на 6000 людей, відкривають другий відділок поліції! Саме зараз! Замість того, щоб вони повоювали хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна. А муніципальна охорона, міська варта і т.д., навіщо вони, кілька років тому жили без них, а от зараз потрібно..

Воюють переважно ЗСУ, маніпулювати - це якраз стверджувати, що отой майор поліції чи полковник, який після 25 років вислуги, які в нього були в 43, продовжує числитись у поліції, то він воює.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 13:22

hxbbgaf

я такого не писав, що когось треба визнавати здоровим, не дивлячись на хвороби


Ти писав ще гірше.
Навіть без самого влк ти призначив їх «здорові бугаї», «а я хворий, потію».


Воюють переважно ЗСУ


Бо вони найчисельніші.
Але воюють і інші. І гинуть і калічаться

Але тобі знов не дійшло: ти береш 150 тис (до 60р) в пенсів . Всіх! Не ЗСУ! А кількість учасників СОУ ти береш лише в складі ЗСУ.
Якщо ти хочеш брати тих 5 тис що в ЗСУ, то може математика каже, що треба брати тоді і тих нещасних 50 тис, які пенсіонери саме ЗСУ?
Наче ж так математика має працювати, ні?

Щодо того, що пенс прикордонної служби призвався в прикордонну службу, то це також ніяк не зміцнює твою позицію. Якщо туди не піде цей 55 річний пенс, то туди піде молодий свіжепризваний, який необхідніший для фронту.
Ти вищиш від дефіциту розуму і логічного мислення. Але це тебе не врятує від бусику.
