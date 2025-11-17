RSS
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 16:10

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Ну, вважати мобілізацію покаранням, та ще й для хворих людей, та ще й за те, що вони хворі, то вже занадто. Це просто не вкладається в голові! До такого і гітлер би не додумався, а тут читаю і вже не перший раз, он на фупі гєра канацька те ж саме пише і польська ахвіцера, той, взагалі, закликає тут з Польщі до масових розстрілів..
Зауівжте, це тільки ви вжили слово "покарання".
А як щодо рівності обовʼязків? Відсутності дискримінації? Чи, наприклад, оцінки користі в економіці?

Так он фейслес пише, що, якщо людина "не слідукавала за своїм здоровʼям (хоча причин для хвороб маса і часто не залежать від людини, но то таке), то вона сама винна і в неїх має бути більше обовʼязків. Це і є логіка покарання.

Не БІЛЬШЕ, а СТІЛЬКИ Ж. Бо вас послухати, то це ті, хто стежив за здоровʼям, більше інших винні, і хай йдуть попереду тих, хто жер транквілізатори без рецепта
Faceless
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 16:20

  Faceless написав:Не БІЛЬШЕ, а СТІЛЬКИ Ж. Бо вас послухати, то це ті, хто стежив за здоровʼям, більше інших винні, і хай йдуть попереду тих, хто жер транквілізатори без рецепта

До чого тут винні, є розклади хвороб, є спроможності людини, то що тепер, он як в тій статті, хапають інфарктників, їх треба змусити бігати з 30-кг вантажем кілометри, а потім в окопи? Щоб вони врізали дуба від цієї біганини і не дійшли до окопів. От щоб була рівність! Кажу, до такого навіть гітлер не додумався.
hxbbgaf
 
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 16:42

hxbbgaf


він звинувачує людину, в якої грижа, язва і цироз, та ще й в тому, що хворий, сам винен, бо не вилікувався. Це в яких законах таке написано?


Незрозуміло чому абирвалг апелює до законів лише там де йому зручно.
А от почитати закони і постанови КМУ, де визначено порядок звільнення зі служби та порядок виїзду за кордон він не здатний. Тут він довіряє розповідям з поїзда

:lol:

Абирвалг, так ти хочеш по закону? Тоді покажи мені закон, по якому пенсіонер мєнт в 55 років має йти в окоп поперед тебе? Нема? Це просто твоя хотєлка?
Тю, а я думав ти хочеш «по закону» 😅


є розклади хвороб, є спроможності людини,


Що саме ти не спроможний? Мити снаряди зможеш? Писати журнал? Заряджати рації? Варити їжу? Крутити гайки в рембаті?
То чому не крутиш? Ти нештатний ТЦК, показуєш пальцем кого треба брати? :mrgreen:
Hotab
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 16:55

  hxbbgaf написав:
  Faceless написав:Не БІЛЬШЕ, а СТІЛЬКИ Ж. Бо вас послухати, то це ті, хто стежив за здоровʼям, більше інших винні, і хай йдуть попереду тих, хто жер транквілізатори без рецепта

До чого тут винні, є розклади хвороб, є спроможності людини, то що тепер, он як в тій статті, хапають інфарктників, їх треба змусити бігати з 30-кг вантажем кілометри, а потім в окопи? Щоб вони врізали дуба від цієї біганини і не дійшли до окопів. От щоб була рівність! Кажу, до такого навіть гітлер не додумався.

Так спробуємо на це подивитися зі сторони тих, кого ви пхаєте вперед себе на фронт:
умовний чолов'яга намагався не бухати (принаймні в міру), трохи якогось спорту, не запливати жирком, не харчуватись снеками і фастфудом (принаймні знати міру), проходив регулярно обстеження і не грався в самолікування. Працює і платить податки, донатить. Можливо навіть вашого ж віку.
І тут йому закидають - тут он хлоп, ну працював неофіційно на базарі, жер чіпси і колу, у нього жирок, гастрит, гіпертонія, сколіоз і щось і ще. Йому було сумно і тривожно, і він ще колесами закидався без рецепта, купуючи якусь контрабанду. Ні податків (ну хіба якщо ПДВ рахувати) ні донатів. Але цей, у нього поважна причина, тому це ти маєш кинути роботу, кар'єру, бізнес, сім'ю з дитиною, а не він.
Як вам мотивація?
Faceless
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:22

Це все твої фантазії. Закон є, до чого тут мотивація, про мотивацію ніхто не питає. От яка в них мотивація?
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
Мотивація захищати Батьківщину, але тим, хто фізично на це не здатний (і частіше за все хвороби не питають, яка ти людина, і навіть не залежать від цього, є генетика, є екологія, є стреси, зовнішні фактори, ти не чув про все це?) і ця мотивація не допоможе. І до чого ця розмова.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:31

  Hotab написав:hxbbgaf
ти хочеш по закону? Тоді покажи мені закон, по якому пенсіонер мєнт в 55 років має йти в окоп

А покажи, по якому не має? Мобілізація в нас до 60. І такі менти вже з 43 пенсіонери, хоча якраз по закону мали йти до ТЦК, але не пішли і продовжують розповідати байки, що вони старигани в свої 43, хоча здорові як бики, і мали б стати на облік по закону:
https://sud.ua/uk/news/publication/2980 ... oy-okhrany
Не мають, тільки якщо є 60.
Пенсіонери-силовики мають військовий облік, але не підлягають мобілізації за досягненням граничного віку (60 років).

І той мент теж би зміг хоча б мити снаряди і заряджати рації (хоча такі посади, напевно, існують тільки у голові хотаба), але не хоче навіть цього.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:43

hxbbgaf

А покажи, по якому не має?


У тебе під час читання голова впала на груди , потекла слина по підборіддю і ти не дочитав фразу. Повна фраза в оригіналі отак звучить:


Тоді покажи мені закон, по якому пенсіонер мєнт в 55 років має йти в окоп поперед тебе?



Я чекаю


хоча такі посади, напевно, існують тільки у голові хотаба


Ти ж від строкової відкосив і розказуєш що де є.
Підеш мити снаряди?
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:48

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

hxbbgaf написав:Це все твої фантазії. Закон є, до чого тут мотивація, про мотивацію ніхто не питає. От яка в них мотивація?
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
Мотивація захищати Батьківщину, але тим, хто фізично на це не здатний (і частіше за все хвороби не питають, яка ти людина, і навіть не залежать від цього, є генетика, є екологія, є стреси, зовнішні фактори, ти не чув про все це?) і ця мотивація не допоможе. І до чого ця розмова.
Закон є, ви по закону обидва придатні, навіть якщо і для тилового забезпечення.
Але чогось ви вважаєте, що спочатку має піти хтось інший, а не ви
Faceless
