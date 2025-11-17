Додано: Пон 17 лис, 2025 21:52

Але чогось ви вважаєте, що спочатку має піти хтось інший, а не ви Закон є, ви по закону обидва придатні, навіть якщо і для тилового забезпечення.Але чогось ви вважаєте, що спочатку має піти хтось інший, а не ви

Вони кажуть, що взагалі не повинні нікуди йти, так що мова тут вже не хто раніше (хоча, дійсно, було б логічно, щоб люди, які вчились воювати, таки пішли воювати, взагалі пішли, бо першими вже не вийде, вже майже 2 роки на вулицях хворих хапають, а перед цим на початку війни пішли добровольці, які теж часто до цього не тримали ніякої зброї в руках), а офіцери, он, ті що по закордонах, на фупі, старлєй-артилерист, що сидить в Португалії, вже каже, що замість нього мають воювати 70-річні бабусі, а він може подумати повернутись, тільки якщо Залужний буде президентом, півфупу закордонні ахвіцери, що закликають то всім воювати, окрім них, бо втекли, а закони України не розповсюджуються на інші країни, от і все, бо можуть тільки командувати, бо вже нема літаків, на яких вчились літати, бо комісії несправедливі і т.д. і т.п., то взагалі до масових розстрілів.