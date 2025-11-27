а навчені мускулисті
Хто і ким навчений?
Ти ж розписував, що в армії лише били і не працювали. Не «спрацьовані».
Ти брехав?
Додано: Чет 27 лис, 2025 19:19
hxbbgaf
Додано: Чет 27 лис, 2025 20:20
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
Більше цікава оця фіксація на "мускулистих"
Додано: Чет 27 лис, 2025 20:39
Так це не я написав, це BIGor. Про ДСОшників - туди точно кого попало не беруть. То офіцери так робили, але ж за півтора року хоч стріляти, напевно, мали б навчитись.
Додано: Чет 27 лис, 2025 20:41
hxbbgaf
Так а хто навчив? Офіцери лише били. А більше нема кому вчити
