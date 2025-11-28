|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
Додано: Чет 27 лис, 2025 19:19
hxbbgaf
а навчені мускулисті
Хто і ким навчений?
Ти ж розписував, що в армії лише били і не працювали. Не «спрацьовані».
Ти брехав?
Додано: Чет 27 лис, 2025 20:20
Hotab написав:hxbbgaf
а навчені мускулисті
Хто і ким навчений?
Ти ж розписував, що в армії лише били і не працювали. Не «спрацьовані».
Ти брехав?
Більше цікава оця фіксація на "мускулистих"
Додано: Чет 27 лис, 2025 20:39
Hotab написав:hxbbgaf
а навчені мускулисті
Хто і ким навчений?
Ти ж розписував, що в армії лише били і не працювали. Не «спрацьовані».
Ти брехав?
Так це не я написав, це BIGor. Про ДСОшників - туди точно кого попало не беруть. То офіцери так робили, але ж за півтора року хоч стріляти, напевно, мали б навчитись.
Додано: Чет 27 лис, 2025 20:41
hxbbgaf
То офіцери так робили, але ж за півтора року хоч стріляти, напевно, мали б навчитись
Так а хто навчив? Офіцери лише били. А більше нема кому вчити
Додано: П'ят 28 лис, 2025 12:16
Hotab написав:hxbbgaf
То офіцери так робили, але ж за півтора року хоч стріляти, напевно, мали б навчитись
Так а хто навчив? Офіцери лише били. А більше нема кому вчити
То зовсім все було погано? Це з власного досвіду чи як?
Додано: П'ят 28 лис, 2025 12:26
hxbbgaf написав: Hotab написав:hxbbgaf
То офіцери так робили, але ж за півтора року хоч стріляти, напевно, мали б навчитись
Так а хто навчив? Офіцери лише били. А більше нема кому вчити
То зовсім все було погано? Це з власного досвіду чи як?
Це ти мене переконував.
Тепер розказуй, де саме ти брехав , що ніхто нічого в армії не робив , лише били солдат, і тому «не вироблені, здорові в 55 років», чи все ж вчили воювати на полігонах, і тому ті хто служили строкову службу - підготовлені краще ніж абирвалг, який відкосив у мирний час, і намагається зробити те саме вже у військовий.
