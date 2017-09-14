|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Суб 06 гру, 2025 13:56
The_Rebel написав:
"Краще жити під владою Путіна, ніж воювати" - у Берліні проходять акції протесту проти призову на службу. Схоже Європа приречена, та і весь Захід.
Військова служба є формою рабства. Люди не хочуть бути рабами. Нехай кожен сам вирішує як, де, "під ким" йому жити. Якщо для когось є щось важливіше, ніж він чи вона самі та їхні родини, нехай він чи вона йдуть і виборюють те найважливіше, а не розповідають іншим що для них має бути важливим.
Жінки у Західних країнах вибороли своє право, щоб їх не розглядали як "жінок", а вважали повноцінними громадянами, які мають право самостійно вирішувати що їм робити у житті; наразі час чоловіків теж вимагати, щоб їх не розглядали через призму якихось "ролей", вигаданих у минулому, тому люди і протестують.
Будь-який призов завжди буде несправедливим. Я вже вкотре питаю - які є обов'язки перед суспільством/державою у решти громадян, заради яких інші мають ризикувати собою? Ми - не мурав'ї, у колоніях яких кожен виконує свою функцію. Атомізація суспільств є причиною протестів у Німеччині і того, що відбувається в Україні. Не може бути так, що одні усе винні державі, а інші просто вільні жити своє життя.
Додано: Суб 06 гру, 2025 14:07
АндрейМ написав:
........
ЛАД написав:
батьки зі сходу теж в більшості хотіли в Європу бо там добре живуть. І пенсії/зарплати там вище, ніж у РФ. Таких, що хотіли в РФ, було дуже небагато.
І війну більше отримали саме батьки, якщо врахувати, що середній вік бійців ЗСУ – приблизно 43-45 років.
В 1991 году эти людям было 12-13 лет. Именно Ваше поколение про**ло страну, разоружило её, выбирало популизм, а не будущее. Ваше поколение оставило нам войну, а теперь рассказывает о том, какие мы неправильные граждане.
Андрюша, им (и вам) так и осталось 12-13 лет?
И в 2000-м, и в 2010-м?
Не эти люди мне здесь уже много лет доказывают, что промышленность Украине не нужна, советские -заводы-монстры должны быть уничтожены, потому что никуда не годятся, а будущее Украины это "великая с/х держава"?
И "разоружение страны" никак не связано с "желанием в Європу" или в РФ.
Просто вам, как обычно, хочется свалить вину на кого-то. То было на "невоюющих женщин", теперь на старое поколение. Это поколение оставило многое. Например, энергосистему, которая уже почти 4 года выдерживает регулярные обстрелы и разрушения.
Так что неча на зеркало пенять...
Військова служба є формою рабства.
Вы успешно сбежали "от рабства".
Так что вы переживаете?
Нехай кожен сам вирішує як, де, "під ким" йому жити
Вы могли выбрать - то ли Запад, то ли "під владою Путіна". Что-то выбрали. Так сидите и не чирикайте. Как тот воробей из анекдота, пока кот не съел.
Столько "красивых" слов для обоснования элементарной трусости.
