Коли будуть воювати силовики, молоді відставники, охоронці, офіцери?

От навіть без війни, коли ліквідували Чорнобильську катастрофу, офіцери запасу були викликані, і вони ліквідували аварію, гребли лопатами, сипали пісок, все, що треба було робити. На рівні з солдатами. Ніхто не казав, що може тільки командувати, бо закінчив військову кафедру або ще щось, чи, взагалі, що в нього інша ВОС і він на це не вчився.. А зараз таких офіцерів мільйони, бо у кожного вже ВО, а в багатьох вузах є ці кафедри, і вони під час екзистенційної війни розповідають, що можуть тільки командувати, а в окоп ненароджені, тільки інших хапають, он хворих, як Аліна Михайлова писала, ото, напевно, люди, що і вчились на це, і вміють, і народжені. Коли офіцерів вже, напевно, півкраїни. І їх не мобілізують, бо вигадали, що можуть мобілізувати тільки за званням і восом (хоча насправді такого нема, тим більше в воєнний час). Це абсурд!

До того ж, стільки солдатів нема фізично просто, щоб всі офіцери, яких наклепали за всі роки, могли їми командувати.