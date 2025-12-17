Рубрика центри-перецентри.
Керівник аналітичного напряму АНГС
директор інституту соціально-політичного проектування Діалог
Аналітик політичної студії Доктрина
Центр безпеки та співпраці
центр Близькосхідних досліджень
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 16 гру, 2025 15:39
Рубрика центри-перецентри.
Керівник аналітичного напряму АНГС
директор інституту соціально-політичного проектування Діалог
Аналітик політичної студії Доктрина
Центр безпеки та співпраці
центр Близькосхідних досліджень
Додано: Сер 17 гру, 2025 23:43
Он і в Буковелі скільки биків, де ТЦК
Що люди про це пишуть:
І купа охоронців охороняють дупи крадіїв, вони під кожним деревом - джип і біля нього або в ньому кілька здоровезних озброєних биків. Ця фарисейська влада вирішила, що це важливіше війни. Тільки хворих людей хапати і тягнути.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|